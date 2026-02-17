Für 192.000 Euro nach Mallorca: Mit diesem Privatjet können Sie im September auf die Insel fliegen

Mallorca und Luxusurlaub: Dass das geht, zeigen bereits einige Hotels auf der Insel. Nun kommt wie bereits berichtet eine neue Stufe dazu. Der exklusive Four Seasons Private Jet wird am 16. September auf Mallorca landen. Das „Hotel am Himmel“ der kanadischen Luxuskette Four Seasons macht im Rahmen der sogenannten Route Grand Horizons erstmals auf der Insel Station – eine maßgeschneiderte Himmelskreuzfahrt, die ab rund 192.000 Euro pro Person buchbar ist. Fast ein Schnäppchen, da die Reise vor einigen Monaten noch 209.000 Euro kostete.

Die Rundreise startet in den USA im Napa Valley, dem berühmten Weinanbaugebiet Kaliforniens, und endet in Montreal (Kanada). In 24 Tagen geht es über drei Kontinente zu neun Destinationen. Dieses Programm ist auch bereits für 2027 geplant.

Maximal 48 Reisende an Bord

Konzipiert ist die Reise für höchstens 48 Passagiere, die an Bord allerlei Annehmlichkeiten genießen – in einem speziell für Four Seasons ausgestatteten Airbus A321neo-LR. Die diesjährige Tour ist vom 31. August bis 23. September angesetzt; 2027 findet sie vom 26. September bis 19. Oktober statt (mit Inselstopp vom 12. bis 15. Oktober).

Grand Horizons wird als Paketreise mit Fokus auf Kunst und Kultur, urbane Erlebnisse und Shopping beschrieben. Es ist eines von neun Private-Jet-Reisepaketen, die Four Seasons im Rahmen seines Mitte der 2010er-Jahre gestarteten Ultra-Luxus-Programms anbietet.

Die Route führt vom Napa Valley zunächst nach Tokio, zur Ha-Long-Bucht (Vietnam), nach Bangkok oder auf die thailändische Insel Ko Samui, und danach über Istanbul, Mailand, Mallorca, Lissabon schließlich nach Montreal.

So reist es sich standesgemäß: die Ausstattung des Four Seasons Jets / Four Seasons

Drei Nächte auf Mallorca

Der Mallorca-Stopp ist 2026 für drei Nächte vorgesehen: 16. bis 19. September. „Diese Balearen-Insel verzaubert mit ihren goldenen Stränden, schroffen Bergen und versteckten Buchten“, heißt es in der Beschreibung auf der Website des Unternehmens. Vorgeschlagen wird, das „mediterrane Flair“ mit exklusiven Ausflügen „von unserem idyllischen Rückzugsort am Cap de Formentor“ aus zu erleben.

Im Reisepaket kann eine Unterkunft im Four Seasons Hotel Formentor enthalten sein. Zudem wirbt die Hotelgruppe mit individuell wählbaren Erlebnissen – etwa einer privaten Yacht-Ausfahrt oder weiteren maßgeschneiderten Ausflügen: ein Marktbesuch mit einem Privatkoch, eine Weingut-Tour mit privater Verkostung oder eine Wanderung am Cap Blanc und Cap Rocat mit Ausklang in der Nähe von Deià. Die Ausflüge finden in kleinen Gruppen mit maximal sechs bis acht Personen statt.

Concierge, Chef und Arzt an Bord

Zum Service an Bord zählen ein Concierge zur individuellen Reiseplanung, ein Koch, ein Arzt (ausgebildet an der Harvard University) sowie eine 14-köpfige Crew, die von Four Seasons geschult wurde.

Verwandte nachrichten

Die Jetreisen seien „vor allem für Erwachsene“ konzipiert. Minderjährige sollten nur teilnehmen, wenn sie mindestens zwölf Jahre alt und „reiseerprobt“ seien – allerdings bietet das Unternehmen, entsprechend der Nachfrage, auch spezielle Routen für Familien an.

Abonnieren, um zu lesen