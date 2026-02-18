Küste, Buchten, Dörfer: Warum der neue Wanderweg „East Mallorca“ ab Cala Ratjada nicht nur für erfahrene Wanderer geeignet ist

Mallorca hat eine neue offizielle Fernwanderroute: Unter dem Namen "East Mallorca GR 226" haben Verantwortliche des Inselrats und der beteiligten Gemeinden am Dienstag (17.2.) die neue Strecke eingeweiht, die durch den Nordosten Mallorcas führt und seit Jahren geplant war. Es handelt sich um eine Route, die die in Etappen begangen werden kann und aufgrund des geringen Schwierigkeitsgrads auch für Familien mit Kindern geeignet ist. Sie verbindet Küste, Inselinneres, Kulturerbe und Landschaft des Inselostens. Die wichtigsten Fakten im Überblick:

Einweihung der neuen Fernwanderroute am Dienstag (17.2.) in Cala Ratjada / Biel Capó

Was ist der East Mallorca GR 226?

Der GR 226 ist ein ausgeschilderter Fernwanderweg der Kategorie „gran recorrido“ (GR) – die Nummerierung wurde von der Balearischen Bergsteigerföderation vergeben – der sich zu den anderen großen, auf Mallorca geförderten Routen gesellt (wie GR 221 und GR 222).

Die Route umfasst:

100,48 Kilometer Wegstrecke

Vier Hauptetappen (89,62 km)

Zwei Zuwege (10,86 km) zur Anbindung an bestimmte Punkte

Durch welche Gemeinden führt sie?

Der GR 226 durchquert fünf Gemeinden im Llevant (Nordosten) von Mallorca:

Manacor

Sant Llorenç des Cardassar

Son Servera

Artà

Capdepera

Welche Etappen gibt es?

Laut den heute veröffentlichten Informationen ergeben sich die vier Etappen wie folgt:

Calas de Mallorca – Manacor: 25 km

25 km Manacor – Son Carrió: 23 km

23 km Son Carrió – Artà: 23,2 km

23,2 km Artà – Cala Mesquida: 22,6 km

Außerdem gibt es zwei Zuwege, um an die Hauptroute anzuschließen:

Son Macià: 3,3 km

3,3 km Costa dels Pins: 7,7 km

Für wen ist sie gedacht?

Die Route wurde mit „geringem Schwierigkeitsgrad“ konzipiert und so geplant, dass sie für die meisten Ausflügler zugänglich ist – nicht nur für erfahrene Wanderer.

Zur Dauer:

Wer eine Etappe pro Tag geht, für den ist es eine perfekte Route für vier Tage.

Wer es ruhiger angehen möchte, kann die Etappen aufteilen und sie in fünf bis sieben Tagen machen. Ideal für alle, die mit kleineren Kindern unterwegs sind oder zwischendurch in Ruhe Orte und Buchten besuchen möchten.

Wo findet man Karten zur Route?

Die "East Mallorca"-Route hat eine eigene Website. Hier sind auch auf Deutsch detaillierte Infos zur Strecke abrufbar. Eine interaktive Landkarte zeigt genau, was wo zu sehen ist und wie man dorthin gelangt. Auch gastronomische und kulturelle Angebote in der Nähe des Weges sind verzeichnet. Zudem kann man unter dem Reiter "Download der Route" die Strecke herunterladen. /somo