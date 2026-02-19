Landung in Palma zweimal gescheitert: Deutscher Mallorca-Flug wegen Sturmtief "Pedro" nach Ibiza umgeleitet

Die über Malllorca hinwegziehenden Sturmtiefs setzen dem Flugverkehr weiter zu. Am Donnerstagmittag (19.2.) musste der Ryanair-Flug FR6136 von Lübeck nach Mallorca wegen der heftigen Windböen umgeleitet werden. Wie eine Sprecherin des Flughafenbetreibers Aena der MZ bestätigte, landete der Flieger auf Ibiza. Bis zum Nachmittag sei es die einzige Maschine gewesen, die nicht in Palma landen konnte.

Laut dem "Mallorca Magazin" waren die Passagiere an Bord entsprechend verängstigt. Einige übergaben sich. Auf den Flugverfolgungsportalen ist zu sehen, wie der Ryanair-Flieger gleich zweimal zur Landung ansetzte, diese aber abbrechen musste und im Anschluss wieder an Höhe gewann. Eine Antwort der irischen Fluglinie auf MZ-Anfrage steht noch aus.

Am Donnerstag (19.2.) musste der Ryanair-Flug FR6136 von Lübeck nach Mallorca nach Ibiza umgeleitet werden. / Flightradar 24

Nach der Landung auf Ibiza stiegen laut einem Passagier rund 30 MItreisende aus. Nach einem kurzen Aufenthalt flog die Maschine zurück nach Mallorca, wo sie schließlich um 15.48 Uhr landete.

Am Flughafen Son Sant Joan auf Mallorca waren am Nachmittag fast alle ankommenden Flüge leicht verspätet, bei den Starts gab es hingegen nur punktuelle Verspätungen.

Wer in den kommenden Tagen nach Mallorca fliegt, braucht sich eher keine Gedanken zu machen. Am Freitag laufen die Sturmwarnungen aus, die der Wetterdienst wegen des Sturmtiefs "Pedro" ausgegeben hatte. In den kommenden Tagen soll das Wetter auf der Insel schön werden.

Ähnliche Vorfälle in den vergangenen Wochen

Flugumleitungen gab es zuletzt vermehrt. Vergangene Woche musste eine Eurowings-Maschine eine Landung auf Mallorca abbrechen und durchstarten. Der Flug wurde nach Valencia umgeleitet.

Eine Passagierin, die ein Gespräch des Piloten mitgehört hatte, sagte der MZ: "Er meinte, es war schon eine heikle Situation. Das hätte er in 14 Jahren Berufserfahrung auch noch nicht erlebt." Flugangst habe die Passagierin wegen des Erlebnisses aber nicht bekommen und direkt einen Hubschrauberrundflug über Palma absolviert.