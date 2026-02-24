Diese drei Wanderwege am Meer auf Mallorca gehören zu den besten in Spanien

Mallorca hat viele Wander- und Spazierwege am Meer, doch nur drei von ihnen haben es in die diesjährige Liste der "Senderos Azules" geschafft. Jährlich zeichnet der Verbraucherverband Adeac Wege in Küstennähe in ganz Spanien aus, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Dazu gehören etwa die Streckenführung, die Beschilderung, das Management des Natur- und Kulturerbes sowie die öffentliche Nutzung. Insgesamt haben es in diesem Jahr 194 Wege in die Liste geschafft – 40 mehr als noch im vergangenen Jahr. Sie umfassen inzwischen mehr als 1.200 Kilometer Strecke.

Auf den Balearen haben es nur drei Wege auf Mallorca in die Liste geschafft. Es handelt sich um Es Comú de Muro und Sa Marina de Son Real in der Gemeinde, die beide an der Bucht von Alcúdia liegen. Zudem wurde die Ruta del Litoral in Palma ausgezeichnet.

Es Comú de Muro

Beim Es Comú de Muro handelt es sich um einen 4,3 Kilometer langen Weg, für den man etwa eine Stunde benötigt. Er führt durch die Dünenlandschaft, die die Binnengewässer des Naturparks s’Albufera vom Meer trennt.

Sa Marina de Son Real

Auch der Weg Sa Marina de Son Real sticht durch seine schönen Ausblicke auf die Bucht von Alcúdia hervor. Er ist etwas mehr als fünf Kilometer lang; man braucht rund eine Stunde und fünfzehn Minuten, um die Strecke zu bewältigen. Die Route liegt zwischen dem Strand Son Bauló (Can Picafort) und dem Ort Son Serra de Marina und führt über das öffentliche Landgut Son Real mit seinen archäologischen Fundstätten.

Ruta Litoral de Palma

Die Ruta Litoral de Palma ist 5, 8 Kilometer lang und dauert etwa eineinhalb Stunden. Der Weg verläuft entlang der gesamten Küste der Bucht von Palma zwischen Es Molinar und Can Pastilla und führt dabei auch an Coll d’en Rebassa vorbei.