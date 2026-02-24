Jetzt Tickets sichern: Die Dachterrasse der Kathedrale in Palma kann wieder besucht werden

Die Dachterrasse der Kathedrale La Seu in Palma steht ab dem 5. März, einem Donnerstag, wieder Besuchern offen. Urlauber und Einwohner können von dort aus einen einzigartigen Blick über die Stadt, den Hafen und die Bucht von Palma genießen. Zusätzliches Schmankerl: Die Interessierten haben zugleich auch die Möglichkeit, den Glockenturm, die Strebepfeiler oder die Rosette – eine der größten ihrer Art – aus der Nähe zu betrachten. Neben einem Besuch auf der Dachterrasse und einem Rundgang durch die Kathedrale können die Besucher auch das Diözesanmuseum (Museo de Arte Sacro) besichtigen.

Sechs Tage die Woche geöffnet

Die Dachterrasse ist von Montag bis Samstag zugänglich. Unter der Woche ist sie von 10 bis 16.30 Uhr geöffnet. Am Samstag können Besucher von 10 bis 13.30 Uhr die Aussicht genießen.

Panoramablick über die Stadt von der Kathedrale aus. / La Seu

Eintrittspreis 25 Euro

Urlauber bezahlen für den Besuch 25 Euro. Alle Besucher können die Dachterrasse bis zum 7. März kostenlos besuchen, ab dem 9. März ist jeden Freitag der Eintritt für Residenten kostenfrei. An den übrigen Tagen beträgt der Eintrittspreis für Residenten 8 Euro. Residenten müssen unbedingt ihre DNI oder NIE oder den Ausweis (sofern die Insel-Adresse darauf steht) vorlegen.

Verwandte nachrichten

Der Ticketkauf für Urlauber und Residenten ist nicht nur an den Kassen der Kathedrale, sondern auch auf der Website möglich. Vor allem an den ersten Tagen der Wiedereröffnung ist der Andrang meist groß. /sw