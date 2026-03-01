Saisonbeginn auf Mallorca: Diese neuen Hotels empfangen bald ihre ersten Gäste

Auch 2026 stehen wieder zahlreiche Hotel Neueröffnungen auf Mallorca an, vor allem in den großen Urlauberhochburgen im Südwesten der Insel. Besonders lange erwartet ist unter anderem das neue Luxushotel Mandarin Oriental Punta Negra, das eigentlich bereits im Jahr 2024 die ersten Gäste empfangen sollte. Aufgrund von sehr komplizierten Bauarbeiten fällt die Neueröffnung jetzt spätestens auf den 1. Juli 2026. Die Zimmerpreise beginnen für ein Doppelzimmer mit Frühstück in der Hochsaison bei sage und schreibe 2.500 Euro.

So soll es im neuen Luxushotel Mandarin Oriental Punta Negra aussehen / Mandarin Oriental

Etwas günstiger geht es bei anderen Hotel-Neueröffnungen zu. So etwa beim in der Gemeinde Calvià liegenden Hotel Golf Santa Ponça. Das Vier-Sterne-Plus-Haus stammt aus dem Jahr 1977 und wird derzeit renoviert – ein konkreter Eröffnungszeitpunkt steht noch nicht fest.

Mehrere Eröffnungen in Magaluf und Palmanova

Auch in den benachbarten Orten Magaluf und Palmanova sind in diesem Jahr mehrere Neueröffnungen geplant. Darunter das Hotel Tangerine, das als Drei-Sterne-Plus-Haus nur Erwachsenen zur Verfügung stehen soll. Das Hotel richtet sich dabei explizit an Langzeiturlauber und sogenannte digitale Nomaden, indem es auch spezielle Coworking-Bereiche einrichtet.

Ebenfalls als Adults-only-Hotel wird das neue Caramelo Calvià Beach im Sommer 2026 in Palmanova sein Pforten öffnen. Das Haus hat 211 Zimmer, einen großen Pool, mehrere Terrassen und ein modernes Fitnessstudio. Im selben Ort eröffnet dann auch das Vier-Sterne-Haus Cabau Aquasol. Vor allem der Wellnessbereich wird komplett erneuert.

Neues auch im Norden und in Palma

Im Norden der Insel gibt es ebenfalls Neuerungen. Zu Saisonbeginn 2026 soll das Hotel Alcanada in der gleichnamigen Siedlung in Alcúdia eröffnen. Das 46-Zimmer-Haus befindet sich nun in der Hand der mallorquinischen Kette Garden Hotels.

In Palmas Viertel El Terreno soll ein neues Boutique-Hotel seine Türen öffnen. Dafür wird gerade ein unter Denkmalschutz stehendes Haus des mallorquinischen Architekten Francesc Casas Llompart restauriert. Die Eröffnung des Hauses soll wohl noch im Frühjahr erfolgen.

Banyalbufar bekommt Boutiquehotel

Der malerische Ort Banyalbufar an der Westküste bekommt ebenfalls ein neues exklusives Hotel. Das Gran Hotel Margalida soll am 1. Juni die ersten Gäste empfangen.

Das Haus entstand in einem historischen Gebäude, das sorgfältig renoviert wurde. Ein elementarer Bestandteil der neuen Unterkunft ist dabei der Blick auf das Meer und die Sonnenuntergänge der Westküste.

