Mehr Komfort im Mallorca-Flieger: Eurowings setzt auf Premiumbestuhlung

Eurowings will auf Flügen nach Mallorca künftig mehr Premium-Komfort anbieten. Zum Start der weltgrößten Reisemesse ITB kündigt das Unternehmen an, neue Premiumsitze auf acht Airbus A320neo einzuführen. Statt der üblichen durchgängigen 2×3-Bestuhlung setzt Eurowings in den ersten beiden Sitzreihen auf ein 2×2-Layout. Dadurch entstehen acht Premium-Sitze.

Auf der Strecke Berlin-Dubai getestet

Die neuen Sitze – intern als Premium BIZ Seat bezeichnet – wurden seit dem Erstflug im November 2025 auf der Route Berlin–Dubai getestet, anschließend folgte der Testeinsatz eines zweiten Flugzeugs auf weiteren Strecken. Laut Eurowings fiel das Kundenfeedback „durchweg positiv“ aus. Die Airline will den Premium BIZ Seat nun zeitnah auf weiteren Business- und Urlaubsstrecken einsetzen.

Als Beispiele nennt Eurowings neben Verbindungen zu Business-Metropolen wie London auch Ferienziele mit starker Premium-Nachfrage – darunter ausdrücklich Mallorca sowie die Kanaren. Die finale Netzwerk- und Flottenplanung soll in den nächsten Wochen abgeschlossen werden. Fest steht aber bereits, dass alle acht A320neo der Eurowings-Flotte mit den Premiumsitzen ausgerüstet werden.

Bei den Sitzen handelt es sich um das Modell „Comoda“ des italienischen Herstellers Geven. Zum Upgrade gehören unter anderem verstellbare Beinablage, USB-Lademöglichkeiten, Kissen und Decke, ein Amenity Kit sowie Bordservice mit Aperitif, warmer Mahlzeit auf Porzellan und erweitertem Getränkeangebot.