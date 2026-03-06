Saisonstart in Cala d'Or: "Scheint noch besser zu laufen als vergangenes Jahr", freut sich der Chef des Hotels Cala d'Or

Was für eine Saison erwarten Sie?

Wir liegen gut im Zeitplan und bei den Buchungen. Es scheint dieses Jahr noch besser zu laufen als im vergangenen Jahr, was auch schon sehr gut war. Wir stellen einen Anstieg der Reservierungen fest, und auch die Zimmerpreise sind gestiegen.

Sie gehen also guter Dinge in den Sommer?

Ja, wir freuen uns auf die Saison. Auch wenn es gerade noch so aussieht, als könnten wir unmöglich bald öffnen. Aber das kennen wir schon, es ist jedes Jahr so. Und dann klappt es doch immer. Momentan laufen überall noch Arbeiter und das Putzpersonal im Hotel herum, und da kommt es häufiger auch mal zu Konflikten. Aber auch das sind wir gewohnt und es ist nichts, was sich nicht lösen ließe.

Rafael Nicolau ist Seniorchef des Hotels Cala d'Or. / privat

Wann öffnen Sie?

Am 27. März, um den Beginn der Osterwoche mitzunehmen. Cala d'Or ist kein Reiseziel, das sich besonders gut für den Winter eignet. Der Ort ist weit von Palma entfernt, weshalb wir es schwer haben, vorher zu öffnen. Wir lassen das Hotel sieben Monate offen, auch wenn es nicht immer ausgebucht ist. Aber es ist besser, das Hotel zu öffnen als geschlossen zu haben. Für das Personal, aber auch für das Haus an sich. Die Infrastruktur rostet ein oder nutzt sich stärker ab, wenn sie lange Zeit nicht genutzt wird. Vor allem, weil das Haus direkt am Meer liegt. Am 31. Oktober schließen wir dann wieder.

Wie haben Sie das Hotel im Winter auf die Saison vorbereitet?

Momentan befinden wir uns in einem umfangreichen Renovierungsprojekt für alle Zimmer des Hotels. Wir haben fünf Zimmerkategorieen und renovieren eine nach der anderen. Dieses Jahr war die Kategorie "Superior Vista Mar" an der Reihe. Und wir haben eine kleine Deponie gebaut, weil die Gemeinde Felanitx die Müllabholung von Containern auf Abholung an der Haustür umgestellt hat. Die Container wurden entfernt, jetzt müssen wir jeden Tag einzeln den Abfall entsorgen. Da ist eine Sammelstelle angesichts der verschiedenen Müllsorten wichtig. Aus ästhetischen Gründen ist es für das Urlaubsziel sehr positiv, dass die Container weg sind.

Was beinhaltet die Renovierung der Zimmer?

Es ist eine komplette Renovierung, die Möbel, die Zimmerfarben, einen frischeren Anstrich verpassen.

Wie lange dauert das?

Wir sind jetzt seit zwei Jahren dabei und hoffen, dass wir das nächstes Jahr abschließen können.

Wie sieht es in Cala d'Or aus?

Ein paar Grünanlagen wurden hergerichtet, aber ansonsten hat sich wenig getan, weil die Gemeinde auch einiges an Geld ausgeben musste wegen der Müllabholung.