Keine Lust auf den Mittelsitz? Dieser Ryanair-Hack macht gerade die Runde

Es ist ein Ärgernis, dass wohl jeder Flugpassagier kennt, der alleine reist und nicht für einen besonderen Sitzplatz zahlen möchte. Sobald man die zufällige Sitzplatzauswahl einstellt, landet man mit großer Wahrscheinlichkeit auf einen Mittelsitz. Das ist unschön, da man mit gleich zwei unangenehmen Sitznachbarn vorliebnehmen muss.

So funktioniert die Masche

Der Instagram-Account @simononjourney hat nun einen Trick vorgestellt, mit dem man – am Beispiel Ryanair – etwas nachhelfen kann bei der zufälligen Sitzplatzauswahl. Die Masche funktioniert demnach so: 24 Stunden vor Abflug startet man, ohne eingeloggt zu sein, für denselben Flug eine Reservierung für eine möglichst große Gruppe an Reisenden. Man füllt alle Namensfelder aus und wählt die kostenpflichtige Sitzplatzreservierung aus. Dann sucht man sich für jede Person der fiktiven Reisegruppe einen Platz aus, auf dem man selbst auf keinen Fall sitzen möchte.

Sobald alle imaginären Fluggäste verteilt sind, loggt man sich mit seinem Account bei der Airline ein, um das Check-In abzuschließen. Die Idee dahinter: Während des Buchungsprozesses sind die ausgesuchten Sitzplätze im System blockiert, sodass die Airline dem eigentlichen Passagier diese Plätze nicht automatisch anbieten kann.

Das sagen die Kommentatoren... und Ryanair

Die Kommentare unter dem Video fielen unterschiedlich aus. Während manch einer erklärt, den Trick erfolgreich ausprobiert zu haben, kommentierten andere, bei dem Auswand wären sie eher bereit entweder für den Sitzplatz zu zahlen oder sich im Zweifel von Ryanair auf einen Mittelplatz setzen zu lassen.

Und auch wenn der junge Reisende seine Follower in dem Video auffordert, der irischen Billigfluggesellschaft "bloß nicht" davon zu erzählen, ist auch der offizielle Ryanair-Account unter den Kommentatoren. Das Social-Media-Team der Airline postete ein Gif, das einen fassungslosen Kanye West zeigt. @simononjourney's Reaktion: "Ach kommt schon. Sagt mir nicht, dass das nicht cool ist."