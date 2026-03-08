"Naturerlebnis Mallorca": Neues Buch zeigt die schönsten Ecken der Insel und wie man diese schützen kann

Mallorca überrascht. Und das immer wieder. Das möchte auch Lothar Schmidt in seinem neuen Buch „Naturerlebnis Mallorca“ zeigen und dabei die Schönheiten und Besonderheiten der Insel in den Fokus rücken. Auf 192 Seiten, die reichhaltig mit eigenen und fremden Bildern bestückt sind, nimmt er den Leser mit auf eine Reise durch die Natur, vom Norden der Insel über die Gebirgslandschaft bis in Mallorcas Süden.

Viel Natur auf beschränktem Raum

„Dabei wollte ich mich nicht auf bestimmte Orte konzentrieren, sondern eher auf Regionen und die Halbinseln Mallorcas“, erklärt der 57-Jährige. Seine Verbindung zur Insel besteht schon seit den Nullerjahren, in denen Schmidt als freier Journalist in Spanien gearbeitet und so auch immer wieder über Mallorca geschrieben hat. „Die Natur auf Mallorca bietet einfach unglaublich viel und das auf einem so beschränkten Raum“, sagt er. „Eine Küstenwanderung im Süden oder Osten ist komplett anders als eine im Gebirge der Serra de Tramuntana.“ Obwohl er die Insel schon seit vielen Jahren kennt, entdeckt Schmidt immer wieder Neues: „Besonders reizvoll fand ich den Nordosten der Insel, rund um Artà, den Naturpark der Halbinsel Llevant, Colònia de Sant Pere und Son Serra. Das sind Orte, die noch relativ unentdeckt und sehr ruhig sind - für mich waren sie eine Entdeckung.“

Der Autor Lothar Schmidt kennt die Insel schon seit vielen Jahren. / Bruckmann Verlag

Schützenswertes auch in Zukunft bewahren

Neben Bildern von Mallorcas Natur geht es in dem Buch auch darum, wie man diese erhalten kann. In einem Gespräch mit der Umweltorganisation Group Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturaleza (GOB) geht es um die bedrohten Naturräume, die Grenzen von nachhaltigem Tourismus und auch darum, was sich auf der Insel dringend ändern muss. „Das ist ein schwieriges Thema, denn man ist ja selbst auch Teil vom Massentourismus, wenn man auf die Insel kommt“, sagt der 57-Jährige. Er befürwortet einen Vorschlag, den Toni Muñoz, Biologe beim GOB, unterbreitet: „Es braucht eine Regelung, um die Besucherströme auf der Insel zu kanalisieren, ganz besonders in den sensiblen Naturgebieten.“ Nur so könne garantiert werden, dass das, was schützenswert ist, auch so bewahrt bleibt.

In "Naturerlebnis Mallorca" werden die schönsten Ecken der Insel gezeigt und erklärt, wie man diese schützen kann. / Bruckmann Verlag

Wichtigkeit des Tourismus nicht unterschätzen

„Klar zieht man durch so ein Buch auch Leute auf die Insel, aber durch den Fokus auf einen sensiblen und achtsamen Umgang mit der Natur hoffe ich, den negativen Folgen etwas entgegenzuwirken“, sagt Lothar Schmidt. Immerhin sei der Tourismus für die Insel auch extrem wichtig. „Ich finde es die falsche Schlussfolgerung, jetzt grundsätzlich nicht mehr nach Mallorca zu reisen. Das liegt sicherlich auch nicht im Interesse der Insel selbst, die seit fast 100 Jahren durch den Tourismus geprägt ist.“

Vom Hetzen von einer Schönheit zur anderen rät der Mallorca-Kenner jedoch ab. „Ich finde es unsinnig, nach dem Bucketlist-Prinzip vorzugehen und Dinge, die man meint, sehen zu müssen, zu fotografieren und dann abzuhaken.“ Beim Reisen und Erkunden solle man lieber den eigenen Empfindungen vertrauen und „das, was vor einem ist, sehen, empfinden und wertschätzen“.