Kurztrip nach Frankreich gefällig? Der Flughafen Mallorca bekommt eine neue Flugverbindung

Frankreich-Fans oder solche, die schon länger mit einem Kurztrip dorthin liebäugeln, aufgepasst: Die spanische Billigfluggesellschaft Volotea wird ab dem 22. Mai eine neue Flugverbindung zwischen Palma und der französischen Stadt Limoges aufnehmen. Es wird wöchentlich zwei Frequenzen geben, montags und freitags. Während der Saison will die Airline so 14.000 Sitzplätze anbieten.

Mapa interactivo de Limoges, Francia.

Limoges liegt in der Nouvelle-Aquitaine im Südwesten des Landes, etwa 346 Kilometer südlich von Paris, 180 Kilometer nordöstlich von Bordeaux und 248 Kilometer nördlich von Toulouse.

Wie das Unternehmen mitgeteilt hat, wird die neue Verbindung den Flughafen Son Sant Joan mit dem Flughafen Limoges-Bellegarde verbinden. Die neue Strecke ist Teil des Ausbaus der Basis, die die Fluggesellschaft im vergangenen Februar in Limoges eröffnet hat. Damit stärkt das Unternehmen seine Präsenz auf dem französischen Markt und erweitert sein Netz von Verbindungen zwischen kleinen und mittleren europäischen Städten.

So viel kosten die Tickets

Die Tickets von Palma nach Limoges bewegen sich je nach gewählten Daten zwischen 29 und 128 Euro. Im Fall des Rückflugs liegt der Preis ebenfalls zwischen 39 und 133 Euro.

Mehr als 20 Strecken ab Palma

Mit der Aufnahme der neuen Strecke kommt Volotea auf 25 ab Palma betriebene Strecken. Im nationalen Bereich verbindet die Gesellschaft die Insel mit Städten wie Oviedo (Asturien), Bilbao, Salamanca und San Sebastián.

Die Fluggesellschaft bietet von Mallorca aus Verbindungen zu mehreren Zielen in Frankreich an, darunter Brest, Bordeaux, Deauville, Straßburg, Lille, Lyon, Marseille, Nantes und Toulouse. Sie verbindet die Insel außerdem mit Athen in Griechenland, in Zusammenarbeit mit Aegean Airlines.

Auf dem deutschen und österreichischen Markt führt die Fluggesellschaft Flüge per Codesharing mit Eurowings zu Städten wie Köln, Dortmund, Düsseldorf, Dresden, München, Münster, Nürnberg, Leipzig, Stuttgart und Salzburg durch. (Bei dem Verfahren teilen sich mehrere Fluggesellschaften einen Linienflug, wobei jede der beteiligten Gesellschaften den Flug unter einer eigenen Flugnummer, dem Code, durchführen.) /sw