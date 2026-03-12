Deutsche Backwaren, mehr Bäume und schon viele Shopping-Möglichkeiten: Das bringt die neue Saison in Cala Ratjada

Langsam aber sicher nähert sich der Beginn der Urlaubersaison auf Mallorca. Während es an einigen Orten auf der Insel bereits Anfang März proppenvoll ist, erwachen andere gerade erst aus dem Winterschlaf. Vor allem im Inselosten, wo die Klagen über die schlechte Anbindung zum Flughafen in den Wintermonaten besonders groß sind, ist es derzeit noch eher ruhig. Doch es tut sich was. Ein Rundgang durch die Deutschenhochburg Cala Ratjada.

Viel geöffnet am Hafen

Donnerstagvormittag (12.3.): Gerade hat die Sonne ihren großen Auftritt. Zuversichtlich strahlt sie über dem Stadtstrand Son Moll. Wer Zeit hat, streckt ihr das Gesicht entgegen, setzt sich auf die Mäuerchen um die Bucht. Besonders viel los ist noch nicht, doch die Aufbruchsstimmung, die sich Anfang März immer im Ort breitmacht, ist auch heute zu spüren. Ein paar Urlauber schießen Fotos, ein paar Bauarbeiter fachsimpeln vor dem "Coco Beach Club", an dem noch alles zu ist. Auch die Strandbar direkt auf dem Sand ist noch verwaist. Ob sie überhaupt je wieder öffnen kann, ist unklar - möglicherweise steht ihr der Abriss bevor.

Die Promenade in Richtung Hafen erwacht hingegen langsam zum Leben. In der "Träumería Son Moll" genießen schon mehrere Gäste Kaffee und Frühstück in der Sonne, zwei Männer nehmen Messungen an der Panorama-Außenterrasse des angrenzenden "Xiringuito Son Moll" vor. Noch stehen hier keine Tische, doch der frisch-weiße Anstrich zeigt: Lange dauert's nicht mehr. Auch im Tapas-Restaurant "Euforia" sind die Kellner schon fleißig am Bedienen - überarbeitet sehen sie aber noch nicht aus. Diese Tage im März, sie sind die Ruhe vor dem Ansturm - und eigentlich gerade deshalb besonders angenehm.

In den kommenden Wochen dürfte sich dieser Ansturm bemerkbar machen. Elf Hotels sind derzeit in der Gemeinde Capdepera geöffnet, rund 15 Prozent der verfügbaren Bettenkapazität, heißt es vom Hoteliersverband. Zu Ostern – Anfang April – sollen es bereits 39 Gästehäuser sein, also 58 Prozent.

Während das Restaurant "Tiki Beach" der deutschen TV-Auswanderin Peggy Jerofke noch winterverpackt mit abgehängten Fenstern daliegt, klingeln in der Eisdiele direkt nebenan bereits die Kassen. Auch die "Gelateria del Port" einige hundert Meter weiter, direkt am Hafen, hat bereits den Betrieb aufgenommen. Das Wetter mag in diesem März auf Mallorca Purzelbäume schlagen - wer Lust auf das erste Eis des Jahres hat, wird in Cala Ratjada aber schon fündig. Überhaupt sind direkt um den Hafen herum bereits fast alle Gastrobetriebe geöffnet.

Und auch das neue Hafengebäude nimmt langsam Gestalt an. Direkt an die Gastromeile angrenzend ist das mehrstöckige Haus, in dem neben Büros und Lagerräumen für die Hafenverwaltung auch ein Café mit Panorama-Terrasse entsteht, in den vergangenen Monaten deutlich gewachsen.

Das neue Hafengebäude nimmt bereits Gestalt an / Sophie Mono

Noch keine Feierlokale, dafür aber bald deutsche Backwaren

Ein ähnliches Bild zeichnet sich an den Hauptverkaufsstraßen des Ortes ab. Klar: Die Diskotheken "Bolero" und "Keops" sind genau wie der Feiertempel "Bierbrunnen" noch immer im tiefen Winterschlaf - die Eröffnung ist traditionell erst im Mai. Doch hier und da haben bereits einige der kleinen Spar-Supermärkte geöffnet. Noch im Umbau: die neue französische Bäckerei "Brioche" im Carrer d'Elionor Servera 53, direkt neben der Apotheke. Die Aufschrift auf dem Schaufenster verrät bereits, was es hier bald geben soll: französische Back-Klassiker wie Crepes und Croissants, aber auch deutsche Klassiker wie Laugenstangen und Brezeln. "Wir machen am 28. März auf", gibt ein Mann Auskunft, und fügt hinzu: "Wenn alles klappt."

Am 28. März soll die neue Bäckerei "Brioche" eröffnen / Sophie Mono

Auch an der Querstraße Avinguda Agulla, die an der Kirche vorbei bis zum Naturstrand führt, sind einige Veränderungen sichtbar. Direkt gegenüber der Kirche verheißen Plakate in einem Ladenlokal, dass hier bald eine neue Reinigung eröffnen wird. Direkt an der neuen Plaça del Carme hinter der Kirche ist ebenfalls Neues angekündigt: Wie ein Schild an einem Absperrgitter verrät, soll der Platz, an dem früher Jahrzehntelang eine Bauruine stand und der erst 2024 eröffnet wurde, noch einmal verschönert werden. Wohl auch, weil er vielen Anwohnern nicht besonders gut gefällt. Vor allem schattenspendende Bäume sind in Planung.

Die neue Plaça del Carme hinter der Kirche soll aufgehübscht werden / Sophie Mono

Shopping bis zur Cala Agulla

Wer Shopping mag, der kommt in Cala Ratjada auch jetzt schon auf seine Kosten: Fast alle Boutiquen der Avinguda Agulla sind bereits geöffnet, mehrere locken mit Sonderangeboten. Auch das Schweizer Restaurant "Heidi Schnitzelhütte" präsentiert sich mit einer renovierten Terrasse und selbst das angrenzende Fish & Spa ist bereits eröffnet. Etwas weiter in Richtung Cala Agulla dagegen sind noch mehrere China- und Souvenirshops verschlossen. Dafür hat die deutsche Steffi Eichhorn ihren Second-Hand-Laden "Steffi's Segunda Mano" den ganzen Winter über aufgelassen. Allerdings zog die Berlinerin Anfang des Jahres in ein neues Lokal: Jetzt ist sie in den Räumlichkeiten des ehemaligen Cafés "Bon Dia" zu finden.

Selbst am hinteren Teil der Avinguda Agulla, der vor Kurzem noch einer Geisterstadt glich, ist mittlerweile ein Hauch von Leben. Nicht nur die TV-Auswanderer Sven und Sebastian Florijan haben ihr "Bon Sol" schon wieder eröffnet. Auch das Grillrestaurant "El Gaucho" und die Snackkette "Mig i Mig" sind bereits wieder am Start. Hier mangelt es jedoch noch an Laufkundschaft. "Nix los", sagt die Verkäuferin eines Spar-Supermarkts sichtlich gelangweilt. Aber das macht ja nichts. Denn die Saison kommt - ganz bestimmt.

