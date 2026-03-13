Boeing 747 des Emir von Dubai sorgt für Aufsehen am Flughafen Mallorca

Staunen bei den Reisenden am Flughafen Mallorca: Am Donnerstagnachmittag (12.3.) ist eine Boeing 747 zwischengelandet, die der Regierung von Dubai unter Emir Mohammed Bin Rashid Al Maktoum gehört. Die Maschine mit dem Kennzeichen A6-GGP landete dem Portal "SpainMilRadar" zufolge aus Dubai kommend gegen 15.40 Uhr auf der Insel.

Die Anwesenheit der Boeing 747 sorgte für großes Aufsehen. "Alle schauten die Maschine an", erzählt eine Deutsche, die auf ihren Flug wartete, gegenüber der MZ. Besonders der Umstand, dass die Maschine keine sichtbaren Fenster hat, habe für Erstaunen gesorgt. Neben der Boeing 747 hätten zahlreiche hochpreisige Autos gestanden, erzählt die Reisende weiter.

Wie aus einschlägigen Flugtrackingportalen zu entnehmen ist, flog die Maschine später in Richtung Miami weiter. Wer sich an Bord des Fliegers befand, war zunächst nicht bekannt.

Erstaunlicher Zeitpunkt

Besuche von arabischen Herrscherfamilien auf der Insel sind keine Seltenheit. Gerade in den Sommermonaten kommt es häufiger vor, dass diese mit Yachten ihren Urlaub vor der Insel verbringen. Der Flug der Regierungsmaschine jedoch sorgt angesichts der derzeitigen Lage im Nahen Osten für Aufmerksamkeit. Der Luftraum über vielen Ländern ist aufgrund des Angriffskriegs der USA und Israel auf den Iran und die Vergeltungsschläge der Islamischen Republik auf zahlreiche Nachbarstaaten seit knapp zwei Wochen stark eingeschränkt.

Auch dass die Maschine des Emirs Miami angeflogen hat, ist bemerkenswert. In Florida befindet sich Mar-a-Lago, der private Wohnsitz von US-Präsident Donald Trump, in dem er immer wieder auch Staatsgäste empfängt. Laut der Zeitung "Palm Beach Daily News" gehen Beobachter davon aus, dass der Präsident ab Freitag (13.3.) mindestens drei Tage in seiner Residenz verbringen wird. Inwieweit es dabei allerdings zu einem Treffen mit Vertretern des Emirats kommen wird, ist derzeit noch nicht bekannt.