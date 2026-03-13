Schmuddelwetter in Sicht: Was tun bei Regen auf Mallorca?

So einen verregneten Winter wie 2025/26 gab es auf Mallorca lange nicht mehr. Auch wenn der Frühling vor der Tür steht, wird es am letzten offiziellen Winterwochenende noch einmal richtig ungemütlich. Vor allem am Samstag wird es nass. Dennoch lässt sich die Zeit auf Mallorca auch drinnen gut überbrücken. Einige Tipps, was man an diesem verregneten Wochenende auf Mallorca unternehmen kann.

Die Regen-Klassiker auf Mallorca

Einige Ausflüge und auch Shoppingtouren lassen sich unternehmen, ohne nass zu werden, etwa ein Besuch im Palma Aquarium an der Playa de Palma. Etwas ruhiger dürfte es im Besucherzentrum des Nationalparks Cabrera in Colònia de Sant Jordi (C/. Gabriel Roca) zugehen. In dem zugehörigen Aquarium sind etwa 5.000 Meeresbewohner von 200 Arten in 18 verschiedenen Becken zu bestaunen. Die Tiere und Pflanzen entstammen alle den heimischen Gewässern. Danach geht es hoch auf die Aussichtsplattform, um aus der Ferne einen Blick auf die Inselgruppe Cabrera zu werfen. Das Centro de Visitantes ist täglich von 10 bis 18 Uhr (letzter Einlass 17 Uhr) geöffnet. Der Eintritt kostet 4 Euro für Erwachsene, 2 Euro für Kinder bis zwölf Jahre. Anfahrt und Informationen: www.coloniasantjordi.es

Ein weiterer Klassiker bei Regen sind die Drachenhöhlen Coves del Drach bei Portopetro, in denen ein Konzert und eine Bootsfahrt über einen unterirdischen See geboten werden. Beginn der Führungen ist um 10, 11, 12, 14, 15, 16 und 17 Uhr. Eintritt 17,50 Euro (online) oder 18,50 Euro vor Ort für Erwachsene, 10,50 Euro bzw. 11,50 Euro für Kinder.

Nicht so bekannt, aber auch einen Besuch wert: die Höhlen von Artà in der Nähe von Canyamel in der Gemeinde Capdepera. Die Höhlen können täglich zwischen 10 und 17 Uhr besichtigt werden. Die Führung dauert etwa 35 bis 45 Minuten und wird auch auf Deutsch angeboten. Der Eintritt kostet 16 Euro (12 Euro für Residenten) für Erwachsene und acht Euro (sechs Euro für Residenten) für Kinder ab sieben.

Wer beim schlechten Wetter lieber in einen Kaufrausch verfallen möchte, kann in einem der Einkaufszentren der Insel shoppen gehen. Eine Übersicht der Einkaufsmeilen Mallorcas finden Sie hier. Und wer es ganz entspannt angehen möchte, könnte einen Spa-Tag einlegen. Eine Übersicht, der Spas, die besonders empfehlenswert sind, finden Sie hier.

Pläne für Kinder

In der Trampolinhalle Palma Jump im Gewerbegebiet Can Valero in Palma gibt es viele Möglichkeiten, sich müde zu hüpfen. Trampolinbetten mit Basketballkörben sind ebenso vorhanden wie der Ninja-Warrior-Park und eine riesige Luftmatte, auf der man landen kann. Die Halle bietet sowohl freies Hüpfen als auch spezielle Uhrzeiten, wo Eltern mit Kindern unter fünf Jahren hopsen können. Anmeldung, Anfahrt und weitere Informationen: www.palmajump.com

Gastro-Pläne

Zweifelsohne ist die Reissuppe arròs brut (schmutziger Reis) eines der besten Gerichte der mallorquinischen Winterküche. An verregneten Tagen gibt es kaum etwas Besseres als einen Teller des Gerichts, das unter anderem mit Schweinefleisch, Hühnchen, Kaninchen, verschiedenen Gemüsesorten und Pilzen zubereitet wird. Das Geheimnis des Geschmacks: Die Gewürzmischung "Quatre espècies" aus Zimt, Nelken, Muskatnuss und Pfeffer. Achtung: Manch ein Koch nutzt auch Schnecken. Am besten genießt man es mit einem Glas Rotwein in einem traditionellen Lokal wie dem Es Cruce in Vilafranca oder dem Cal Dimoni in Algaida.

Wer lieber bei der deutschen Küche bleiben möchte, hat an diesem Wochenende im Yolo in Cala Millor die Möglichkeit, deutschen Spargel satt zu essen. Öffnungszeiten: Mi.–So. 17.30–22.30 Uhr, Sa. und So. auch 12–14.30 Uhr, Carrer de Ca s’Hereu.

Eine Zeitreise in die Vergangenheit

Um sich ein Bild davon zu machen, wie das Leben früher auf Mallorca war, besucht man am besten eine possessió. Die Geschichte des Anwesens Els Calderers in Sant Joan in der Inselmitte (Camino Els Calderers) geht bis auf das Jahr 1285 zurück. Damals wurde es von der Besitzerfamilie erstmals urkundlich erwähnt. Sehenswert sind neben dem Haupthaus auch die alten Tierställe, in denen noch heute schwarze Schweine gehalten werden. In den Werkstätten ist zu sehen, wie die Menschen damals arbeiteten. Das Anwesen ist täglich von 10 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet für Erwachsene 10 Euro, für Kinder 5 Euro. Informationen und Anfahrt: elscalderers.com

Sportliche Pläne

Ganz in der Nähe der Trampolinhalle Palma Jump (siehe oben) befindet sich im Gewerbegebiet Can Valero die Halle "Mallorca Bowling". Neben den Bahnen gibt es hier auch die Möglichkeit, Karaoke zu singen oder sich an Spielautomaten (die zum Spielen, nicht die zum Geldverlieren) zu versuchen. Öffnungszeiten von Sonntag bis Donnerstag von 17 bis 1 Uhr morgens, freitags von 17 Uhr bis 4 Uhr und samstags von 11 bis 4 Uhr. Infos und Anfahrt: mallorcabowling.es

Auch bei Regen kann man auf Mallorca klettern. Eine gute Adresse ist die Kletterhalle Es Rocodrom in Inca (Carrer de Mandrava, 107). Dort gibt es einen Kinderbereich, drei Kletterräume und ein Moonboard mit verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Kletterausrüstung kann gegen Aufpreis vor Ort ausgeliehen werden. Weitere Indoor-Hallen auf Mallorca sind das Indoorwall Mallorca, In Rock Escalada und Es Cau in Palma.

Aktuelles Kulturprogramm

Ein regnerischer Tag eignet sich perfekt für einen Museumsbesuch. Diese Ausstellungen sind derzeit in einigen der wichtigsten Ausstellungshäuser der Insel zu sehen:

Casal Solleric: Andrea Canepa, „Capfico“ l Eva Lootz „Ho tenc a la punta de la llengua“ Jeweils bis 12. April Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. und Feiertage 11–14.30 Uhr Passeig del Born, 27, Palma

Andrea Canepa, „Capfico“ l Eva Lootz „Ho tenc a la punta de la llengua“ Jeweils bis 12. April Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. und Feiertage 11–14.30 Uhr Passeig del Born, 27, Palma Es Baluard: Im Rahmen des Projekts Biennal B: performativer Vortrag mit von Irene de Andrés in der Casa Planas: 13. März, 18 Uhr, Infos: esbaluard.org Ausstellungen im Museum: l popea „Universitat Herbal. Xismes de pintoras“ Bis 3. Mai l Ester Partegàs, „Arquitectura menor“ Bis 5. Juli l Fiona Rae, „Vista“ Bis 23. August, l Jannis Kounellis „Laberint sense parets“ Bis 30. August Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. 10–15 Uhr Plaça Porta de Santa Catalina, 10, Palma

Im Rahmen des Projekts Biennal B: performativer Vortrag mit von Irene de Andrés in der Casa Planas: 13. März, 18 Uhr, Infos: esbaluard.org Ausstellungen im Museum: l popea „Universitat Herbal. Xismes de pintoras“ Bis 3. Mai l Ester Partegàs, „Arquitectura menor“ Bis 5. Juli l Fiona Rae, „Vista“ Bis 23. August, l Jannis Kounellis „Laberint sense parets“ Bis 30. August Di.–Sa. 10–20 Uhr, So. 10–15 Uhr Plaça Porta de Santa Catalina, 10, Palma Museu Fundación Juan March Cristóbal Hara : „Principiante“ und „15 cuentos instantáneos“ Jeweils bis 2. Mai Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr, Sa. 10.30–14 Uhr Carrer Sant Miquel, 11, Palma

: „Principiante“ und „15 cuentos instantáneos“ Jeweils bis 2. Mai Mo.–Fr. 10–18.30 Uhr, Sa. 10.30–14 Uhr Carrer Sant Miquel, 11, Palma Miró-Stiftung Mallorca: Stella Rahola Matutes, „La biblioteca“ Bis 22. März l Mabi Revuelta, „La máscara habitada“ l Grip Face „Utopía del lodo, sashimi de bruma“ Jeweils bis 5. April l „Retrobar Miró. La guspira màgica“ Bis 17. Januar 2027 Di.–Sa. 10–18 Uhr, So. 10–15 Uhr Carrer Joan de Saridakis, 29, Palma

Am Samstag (14.3.) könnte es den ganzen Tag über auf der Insel regnen. Es gibt aber genug Bespaßung auch im Inneren. Ein Überblick einiger kultureller Veranstalungen auf der ganzen Insel:

Konzerte

Orgelkonzert in Alaró: 11.30 Uhr, Kirche Sant Bartomeu, Carrer de la Rectoria, 10, Eintritt frei

11.30 Uhr, Kirche Sant Bartomeu, Carrer de la Rectoria, 10, Eintritt frei Konzert im Blue Jazz Club: Malena Moncadas Duo (Soul) 22–0 Uhr, Hotel Saratoga, Pg. de Mallorca, 6, Palma, Eintritt: 15 Euro, Karten: Rezeption, Infos hier

Malena Moncadas Duo (Soul) 22–0 Uhr, Hotel Saratoga, Pg. de Mallorca, 6, Palma, Eintritt: 15 Euro, Karten: Rezeption, Infos hier Konzerte im Es Gremi: 21 Uhr: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (Rock), Eintritt: 25 Euro l 23 Uhr: Alexander Abreu und Havana D’Primera (kubanischer Salsa), Eintritt: 40 Euro C/. Gremi de Porgador,16, Palma, Karten hier

21 Uhr: Derby Motoreta’s Burrito Kachimba (Rock), Eintritt: 25 Euro l 23 Uhr: Alexander Abreu und Havana D’Primera (kubanischer Salsa), Eintritt: 40 Euro C/. Gremi de Porgador,16, Palma, Karten hier Konzert in der Jazz Lounge: Los peligrosos gentlemen: Ignaci Simó (Gesang und Mundharmonika), Balta Bordoy (Gitarre), Pablo Di Salvo (Bass) und David Soldavini (Schlagzeug), 22.30 Uhr, C/. dels Apuntadors, 5, Palma, Eintritt: 12 Euro, Karten hier

Los peligrosos gentlemen: Ignaci Simó (Gesang und Mundharmonika), Balta Bordoy (Gitarre), Pablo Di Salvo (Bass) und David Soldavini (Schlagzeug), 22.30 Uhr, C/. dels Apuntadors, 5, Palma, Eintritt: 12 Euro, Karten hier Konzert im La Movida: Hommage an Studio 54, 80er-Jahre-Hits und Vibes mit DJ Juan Campos, 22 Uhr, C/. Albo, s/n, Palma, Eintritt:15 Euro, Karten hier

Hommage an Studio 54, 80er-Jahre-Hits und Vibes mit DJ Juan Campos, 22 Uhr, C/. Albo, s/n, Palma, Eintritt:15 Euro, Karten hier Konzert im Trui Teatre: El Kanka, spanischer Rumba-Pop, 20 Uhr, C/. Son Rapinya, 29, Eintritt: 35–39 Euro, Karten hier

El Kanka, spanischer Rumba-Pop, 20 Uhr, C/. Son Rapinya, 29, Eintritt: 35–39 Euro, Karten hier Konzert in Capdepera: „Ara o mai“, mediterrane Klänge mit Joan Isaac und Eduard Iniesta, 20 Uhr, Teatre Municipal, Carrer des Col·legi, 18, Eintritt frei, Infos: ajcapdepera.net

Bühne und Leinwand