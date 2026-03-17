Osterurlaub auf Mallorca oder Teneriffa? Ein Preisvergleich zwischen den Balearen und Kanaren

Es verbindet sie mehr, als sie trennt: Mallorca und Teneriffa. Beides sind spanische Inseln mit schönen Stränden, einer ähnlichen Bevölkerungsgröße und denselben Problemen mit dem Massentourismus. Eine weitere Ähnlichkeit: Sie sind beliebte Reiseziele für die Osterferien der Deutschen. Ein Überblick darüber, wo eine spontane Osterbuchung derzeit günstiger ausfallen würde

Pauschalreise

Wer in den Osterferien eine Pauschalreise bucht, zahlt für einen Urlaub auf Mallorca je nach Hotel und Verpflegung teils ähnlich viel wie auf Teneriffa – in manchen Fällen ist die Kanareninsel sogar etwas günstiger.

So kostet eine Woche im Vier-Sterne-Adults-Only-Hotel TUI Blue Rocador in Cala d’Or auf Mallorca ab 673 Euro pro Person im Doppelzimmer, inklusive Flug, Transfer und Frühstück. Ein ähnliches Angebot auf Teneriffa ist leicht günstiger: Für eine Woche im Vier-Sterne-Hotel La Quinta Park Suites werden laut Tui ab 638 Euro pro Person fällig, ebenfalls inklusive Flug und Transfer.

Bei Familienreisen zeigt sich ein anderes Bild. Eine Woche im Vier-Sterne-Hotel TUI Kids Club Playa Garden auf Mallorca kostet in den Osterferien ab 707 Euro pro Person im Doppelzimmer mit Flug, Transfer und Frühstück. Kinder zahlen ab 419 Euro. Auf Teneriffa ist ein vergleichbares Familienangebot deutlich teurer: Für eine Woche im Drei-Sterne-Hotel TUI Suneo Tamaimo Tropical in Puerto de Santiago werden ab 977 Euro pro Person verlangt, inklusive Flug, Transfer und All-Inclusive. Für Kinder beginnt der Preis dort bei 498 Euro.

Flüge

Für eine Woche (Beispiel: 28. März bis 4. April) hat die MZ Flüge hin und zurück ohne Gepäck aus mehreren deutschen Großstädten für je zwei Personen verglichen.

Stuttgart:

Mallorca (Eurowings): 265 Euro pro Person, 529 Euro gesamt

529 Euro gesamt Teneriffa (Swiss): 643 Euro pro Person, 1.285 Euro gesamt. Kein Direktflug, nur mit Umstieg in Zürich

Berlin:

Mallorca (Easyjet): 407 Euro, 814 Euro gesamt

814 Euro gesamt Teneriffa (Ryanair und Easyjet): 895 Euro, gesamt 1.790 Euro

München:

Mallorca (Condor und Eurowings): 597 Euro, gesamt 1.193 Euro

gesamt 1.193 Euro Teneriffa (Brüssel Airlines): 701 Euro, gesamt 1.402 Euro. Kein Direktflug, Zwischenstopp in Brüssel

Köln:

Mallorca (Eurowings und Ryanair): 329 Euro, 657 Euro gesamt

657 Euro gesamt Teneriffa (Eurowings): 899 Euro, 1.798 Euro gesamt

Frankfurt:

Mallorca (Condor): 561 Euro , 1.122 Euro gesamt

, 1.122 Euro gesamt Teneriffa (Brussels Airlines und Lufthansa): 790 Euro, 1.580 Euro gesamt. Kein Direktflug, beim Hinflug Zwischenstopp in Brüssel

Bei den Flügen fällt der Preisunterschied besonders deutlich aus: Direktverbindungen nach Teneriffa kosten teilweise fast doppelt so viel wie Flüge nach Mallorca. Zudem gibt es nicht immer Nonstop-Verbindungen. Dadurch verlängert sich die ohnehin längere Flugdauer durch einen Zwischenstopp zusätzlich.

Wer auf dem Flug nach Teneriffa einen Zwischenstopp in Kauf nimmt, spart mitunter deutlich. So kostet ein Flug ab Berlin mit einstündigem Aufenthalt auf La Palma beim Hinflug und in London beim Rückflug 588 Euro pro Passagier. Der Direktflug liegt bei 895 Euro pro Passagier.

Mietwagen

Ramón Reus, Sprecher der kleinen und mittleren Autovermieter auf den Balearen nennt für Ostern auf Mallorca Tagespreise von 35 bis 45 Euro für einen kleinen Wagen (Größe Fiat Panda). Ein etwas größerer Wagen (Größe Ford Fiesta), kostet zwischen 45 und 55 Euro pro Tag.

Auf Teneriffa liegen die Preise für kleine Mietwagen nach aktuellen Vergleichsdaten im unteren Segment bei rund 20 bis 25 Euro pro Tag. Modelle in der Größe eines Ford Fiesta sind meist etwas teurer: 25 bis 30 Euro am Tag.

Hotels

Für die Osterferien ist auf Booking bereits einiges ausgebucht – gleichzeitig locken auf der Plattform aber auch Rabatte. Preisbeispiele von Hotels oder Apartments für eine Woche mitten in den Osterferien für zwei Erwachsene:

Mallorca

Can Picafort: Llaut Boutique Hotel (vier Sterne), ab 490 Euro, Doppelzimmer

Costa des Pins (Son Servera): Hipotels Eurotel Punta Rotja Spa-Golf (vier Sterne), ab 757 Euro, Doppezimme mit Frühstück

Playa de Palma: HSM Reina del Mar (drei Sterne), ab 611 Euro, Doppelzimmer mit Frühstück und Abendessen

Teneriffa

Icod de los Vinos: Apartment Mariposa Azul, ab 385 Euro

Puerto de la Cruz: Alua Tenerife (vier Sterne), ab 698 Euro, Doppelzimmer mit Frühstück

Los Cristianos: Paloma Beach Apartments (drei Sterne), ab 873 Euro, Apartment

Fazit: Welches Reiseziel ist günstiger?

Ein Paar möchte von Berlin aus eine spontane Reise unternehmen. Wenn sie in einer vier-Sterne-Unterkunft bleiben und ein Auto mieten, würde ihr einwöchiger Urlaub:

Auf Mallorca: 1339 Euro kosten.

kosten. Auf Teneriffa: 2628 Euro kosten.

Unterm Strich ist ein Urlaub auf Mallorca im Gesamtpaket günstiger. Den größten Unterschied machen dabei die Flüge aus: Verbindungen nach Teneriffa kosten teils fast doppelt so viel. Auch bei den Unterkünften hat Mallorca meist die Nase vorn, während Mietwagen auf Teneriffa etwas günstiger sind.