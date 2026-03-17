Streik bei Mallorca-Shuttle Eurowings droht: Piloten fordern bessere Altersvorsorge

Passagiere der Mallorca-Airline Eurowings müssen sich wohl auf Flugausfälle und geänderte Abflugzeiten gefasst machen. Die Piloten der zur Lufthansa Group gehörenden Fluggesellschaft haben sich für einen Streik ausgesprochen.

Wie die Vereinigung Cockpit mitteilt, haben die Mitglieder in der Urabstimmung "mit großer Mehrheit dafür gestimmt, die Forderungen zur betrieblichen Altersversorgung auch mittels Arbeitskampfs durchzusetzen, wenn dies notwendig ist".

82 Prozent der Mitglieder stimmten ab

Nach Angaben der Vereinigung Cockpit nahmen 82 Prozent der Mitglieder an der Abstimmung teil. Eine große Mehrheit von 94 Prozent von ihnen votierte mit Ja, was einen Streik recht wahrscheinlich macht. Einen genauen Zeitpunkt für den Ausstand gibt es aber offenbar noch nicht. Die Vereinigung Cockpit teilte mit, sie werde "zeitnah" über das weitere Vorgehen informieren.

Bis die Piloten die Arbeit niederlegen, soll aber noch einmal verhandelt werden. Nach Informationen von "n-tv" gibt es am 25. März eine weitere Gesprächsrunde. Beide Seiten wollen offenbar weiterhin eine Lösung finden. Eine Bestätigung des Verhandlungstermins auf eine MZ-Anfrage bei Eurowings stand zunächst noch aus. Unklar ist noch, inwiefern Mallorca im Falle eines Streiks betroffen wäre. Am Flughafen Son Sant Joan denkt die Airline derzeit über Ausbaupläne nach.

Streitpunkt betriebliche Altersvorsorge

Hintergrund für die Streikdrohungen sind laut Vereinigung Cockpit die gescheiterten Tarifverhandlungen zur betrieblichen Altersversorgung. Die Airline lehnt nach Angaben der Gewerkschaft bisher jede Erhöhung ab. Andreas Pinheiro, der Präsident der Vereinigung Cockpit, erwarte ein "ernsthaftes Entgegenkommen der Arbeitgeberseite", sagte er in der Pressemitteilung. Die Arbeitnehmer blieben "jederzeit zu konstruktiven Gesprächen bereit".

Arne Karstens, Sprecher der Tarifkommission, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: „Das eindeutige Ergebnis der Urabstimmung ist ein starkes Signal der Belegschaft. Unsere Kolleginnen und Kollegen erwarten eine substanzielle Verbesserung der betrieblichen Altersversorgung und eine faire Beteiligung des Arbeitgebers.“

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In den zurückliegenden Tagen hatten bereits die Piloten der Lufthansa und der Lufthansa Cargo ihre Arbeit niedergelegt. Hunderte Flüge mussten ausfallen. Auch hier ging es um die betriebliche Altersversorgung.