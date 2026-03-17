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Tui baut Mallorca-Angebot im April kurzfristig aus

Besonders gefragt bei Familien auf Mallorca sind die Bucht von Alcúdia mit dem Tui Kids Club Playa Garden und Cala d’Or mit dem Robinson Cala Serena

Eine Tui-Maschine an einem Flughafen.

Eine Tui-Maschine an einem Flughafen. / Tui

Redaktion MZ

Redaktion MZ

Tui reagiert auf die derzeit deutlich gestiegene Nachfrage nach Urlaub in Spanien und Griechenland mit zusätzlichen Flugkapazitäten im April. Von Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Frankfurt und München aus sind insgesamt 68 TUI-fly-Zusatzflüge mit rund 10.000 Sitzplätzen zu besonders gefragten Sonnenzielen geplant, darunter auch Mallorca.

Nach Angaben des Unternehmens zählen Spanien und Griechenland auch im Sommer 2026 zu den am stärksten nachgefragten Reisezielen und liegen im aktuellen Buchungsranking nahezu gleichauf. Der Anteil der Europabuchungen bei TUI für den Sommer 2026 sei mit knapp 75 Prozent erneut gestiegen.

Diese Hotels auf Mallorca sind bei Familien beliebt

Auf Mallorca seien bei Familien besonders die Bucht von Alcúdia mit dem Tui Kids Club Playa Garden sowie Cala d’Or mit dem Robinson Cala Serena gefragt. Der Club in Cala d’Or sei bei Paaren, Familien und Aktivurlaubern beliebt und verbinde Strandurlaub mit Sport- und Freizeitmöglichkeiten.

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Insgesamt bietet TUI fly nach Unternehmensangaben mehr als 560 wöchentliche Flugverbindungen mit rund drei Millionen Sitzplätzen zu Ferienregionen rund ums Mittelmeer, auf die Kanaren, nach Kapverden und an das Rote Meer. Spanien bleibe dabei Spitzenreiter mit mehr als 220 wöchentlichen Flügen, 80 davon nach Mallorca.

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