Flug-Chaos in Sicht: Handling-Firmen wollen an Ostern am Flughafen Mallorca streiken

Mallorca droht an Ostern ein Streik am Flughafen: Die Gewerkschaften CCOO, UGT und USO haben die Angestellten der Handling-Unternehmen Groundforce und Menzies ab Ende März zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Bei Groundforce beginnt der Streik demnach am 27. März. Vorgesehen sind unbefristete Teilstreiks in der Früh-, Spät- und Nachtschicht, und zwar von 5 bis 7 Uhr, von 11 bis 17 Uhr sowie von 22 bis 24 Uhr. Im Fall von Menzies hat UGT für den 28. und 29. März sowie für den Zeitraum vom 2. bis 6. April ganztägige Streiks angekündigt, wie Gewerkschaftsquellen der Nachrichtenagentur EFE mitteilten.

Streit um Gehaltserhöhungen

Nach Angaben der Gewerkschaften gibt es bei Groundforce einen Konflikt mit dem Unternehmen über die „korrekte“ Anwendung der Gehaltstabellen. Dabei geht es insbesondere um die Berücksichtigung des aus dem Verbraucherpreisindex abgeleiteten Differenzbetrags sowie um die im Tarifvertrag festgeschriebene Sicherung der Kaufkraft. Die Gewerkschaften werfen dem Unternehmen vor, die getroffenen Vereinbarungen außer Kraft zu setzen. Demnach wende Groundforce bei festen Gehaltsbestandteilen für Verwaltungsmitarbeiter und Agenten eine Erhöhung von 4,58 Prozent an, obwohl diese – wie bei den übrigen Berufs- und Lohngruppen – 7,82 Prozent betragen müsse.

Der Streik betrifft nicht nur den Flughafen Mallorca, sondern auch zahlreiche andere Airports in Spanien. Die Unternehmen haben sich noch nicht zur Streikankündigung geäußert.