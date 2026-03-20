"Jetzt schon ziemlich viele Leute": Auch die Touristeninfo in Palma hat schon alle Hände voll zu tun

Die meisten Urlauber, die das erste Mal nach Palma kommen, landen wahrscheinlich alle am selben Punkt. Egal ob mit Bus oder Zug: An der Plaça d'Espanya im Herzen der Inselhauptstadt kommt man nicht vorbei. Und dann kann der erste Eindruck schon ziemlich überrumpelnd sein. Viele Autos, viele Menschen, viel Gewusel. "Aber wo ist denn jetzt die Kathedrale?" und "Jetzt sind wir zwar am Bahnhof, aber wo ist denn der Rote Blitz?", fragen sich vermutlich viele.

Genau aus diesem Grund gibt es seit Sommer 2025 eine Touristeninformation an der Plaça d'Espanya. Kaum zu übersehen liegt sie in einem der Gebäude auf der Seite des Estació Intermodel, nicht weit entfernt von der Polizeistation der Policia Local. Und der Andrang ist bereits jetzt groß. Wer hätte das gedacht, an einem Freitagmorgen um 10 Uhr im März? Und dabei hat die Saison auf der Insel noch nicht mal richtig an Fahrt aufgenommen. "Es sind schon jetzt ziemlich viele Leute hier. Die meisten von ihnen sind Deutsche, es kommen aber auch Engländer und Franzosen vorbei und wollen Infos", erklärt Victor, ein Mitarbeiter der Touristeninformation.

Die Touristeninformation ist ganzjährlich geöffnet. / Jette Minks

Wer sucht, wird hier fündig

Urlauber können hier an jedem Tag des Jahres von 9 bis 17 Uhr nachfragen, sich informieren oder wertvolle Tipps abholen. "Die meisten Fragen gibt es hier zu Wegbeschreibungen. Die Klassiker sind der Rote Blitz nach Sóller, der Bahnhof oder eben die üblichen Touristenattraktionen wie die Kathedrale", sagt Victor. Manchmal werde auch nach Abfahrtszeiten oder den einzelnen Buslinien gefragt. Das sei dann meistens in wenigen Sekunden abgehakt. Wer trotzdem auf Nummer sicher gehen will, hat die Möglichkeit sich in der Infostelle eine kostenlose Stadtkarte von Palma mitzunehmen. Auch wer Ausflugstipps sucht, wird in hier fündig. Neben Flyern wie zum Beispiel von dem Palma Aquarium können auch Tickets für den Eintritt in die Kathedrale (11 Euro) oder Tickets für eine Stadtrundfahrt in den roten Doppeldeckerbussen (27 Euro) gebucht werden.

Verständlichkeit wird groß geschrieben

Die Touristeninformation an der Plaça d'Espanya legt dabei großen Wert auf Verständlichkeit: Alle Mitarbeiter sprechen neben Spanisch auch Deutsch und Englisch, andere können sich zudem auf Französisch oder Italienisch mit den Urlaubern unterhalten. Man sollte aber bedenken, dass es hier wirklich nur Infos gibt, die Touristen und die Stadt Palma betreffen. "Es hat auch schonmal eine Frau aus Port de Sóller angerufen und meinte, es gäbe Probleme mit ihrem Check-In im Hotel und hat nachgefragt, ob wir nicht etwas für sie tun könnten", erzählt Victor. "Das sprengt aber natürlich komplett unseren Handlungsrahmen. Bei sowas können wir nicht helfen, außerdem sind wir nur für Palma zuständig", erklärt er.