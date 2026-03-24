Von der historischen Villa bis zum Rückzugsort am Meer: Diese Ferienhäuser empfiehlt die US-"Vogue" auf Mallorca

Wer Mallorca abseits überlaufener Ferienorte entdecken will, sollte laut der US-Ausgabe der Zeitschrift "Vogue" einen Blick auf außergewöhnliche Unterkünfte werfen. Das Magazin hat Immobilien auf der Insel ausgewählt, die über Airbnb vermietet werden – darunter historische Villen, ländliche Fincas und Häuser in Küstenlage. Einige von ihnen kosten mehr als 2.300 Euro pro Nacht und stehen damit exemplarisch für den wachsenden Markt hochwertiger Ferienvermietungen auf Mallorca. Insgesamt verteilt sich die Auswahl auf acht Gemeinden. Nur Sóller und Manacor sind mehrfach vertreten.

Ein Herrenhaus aus dem Jahr 1618 in Deià

An erster Stelle nennt der Artikel ein Herrenhaus aus dem Jahr 1618 in Deià, unweit von La Residencia. Laut Vogue ist die Immobilie „ideal für Gruppen“. Das Anwesen war einst das Atelier des mallorquinischen Malers Joan Miralles, dessen künstlerische Spuren nach Angaben des Artikels bis heute in dem Haus erkennbar seien.

Besonders hervorgehoben werden Elemente aus dieser Vergangenheit, darunter eine gut erhaltene Tafona und eine private Kapelle. Hinzu kommen vier Schlafzimmer, ein Pool, Lavendelgärten und eine Außendusche. Der Preis beginnt bei 2.309 Euro pro Nacht.

Es Claper dels Gentils in Sóller

Zu den von Vogue ausgewählten Häusern zählt auch Es Claper dels Gentils, ein Anwesen aus dem 19. Jahrhundert in Sóller, mitten in der Serra de Tramuntana. Es verfügt über drei Schlafzimmer und zwei Bäder und wird ab 666 Euro pro Nacht vermietet.

Casa Raya Ferienvilla in Porto Cristo

Ebenfalls in der Auswahl vertreten ist die Casa Raya Ferienvilla in erster Linie von Porto Cristo. „Es gibt gute Ausblicke … und dann gibt es dieses Airbnb“, heißt es in dem Artikel. Das Haus bietet zwei Schlafzimmer und zwei Bäder. Der Preis beginnt bei 413 Euro pro Nacht.

Finca Son Salom in Santanyí

Als „gemütlichen Rückzugsort für Paare“ empfiehlt Vogue die Finca Son Salom in Santanyí. Die Unterkunft verfügt über ein Schlafzimmer und ein Bad. Der Artikel beschreibt vor allem den Außenbereich: Von der Badewanne im Freien bis zur Hängematte am Baum sei der von Mandelbäumen geprägte Hinterhof ganz auf einen entschleunigten Lebensstil und lange Nachmittage in der Natur ausgerichtet.

Cas Sitger in Felanitx

Eine weitere ausgewählte Immobilie ist Cas Sitger in Felanitx. Das Haus verfügt über drei Schlafzimmer und drei Bäder. Beschrieben wird es als zweigeschossige Villa mit Innenhof, dekorativen Bodenfliesen und großen Fenstern, die den Blick auf das darunter liegende Dorf freigeben.

Sa Teulera in Fornalutx

In Fornalutx liegt Sa Teulera, das laut Vogue als „verborgenes Juwel“ hervorsticht. Die Zeitschrift hebt den Panoramablick auf die Landschaft sowie die bemerkenswert gut erhaltene Architektur aus dem 17. Jahrhundert hervor.

Wachsende Bedeutung des US-Marktes

Der Artikel erscheint in einer Phase, in der der Tourismus aus den USA auf Mallorca in den zurückliegenden Jahren zugenommen hat. Als Grund nennt der Text die Direktverbindungen nach New York. Nach dem jüngsten Markttrendreport für die Frühjahr-Sommer-Saison 2025 von Turespaña handelt es sich dabei um ein Publikum mit hoher Kaufkraft. Die durchschnittlichen Ausgaben liegen demnach bei 2.113 Euro.

Laut INE interessieren sich US-Reisende in Spanien vor allem für:

Städtetourismus (66 Prozent)

Kulturelle Besuche (62 Prozent)

Shoppingtourismus (55 Prozent)

Gastronomie (34 Prozent)

Natur (25 Prozent)

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