Von Mallorca aus Europa entdecken: Diese neuen Strecken bietet Wizz Air im Sommer an

Die ungarische Billigfluggesellschaft Wizz Air baut ihr Angebot auf Mallorca aus. So soll es in den Sommermonaten mehrmals wöchentlich Flüge nach Neapel und Mailand, Danzig sowie in die albanische Hauptstadt Tirana geben.

Bereits im Januar war die Verbindung nach Neapel angekündigt worden. Neu hinzu kommen jetzt Ziele, die sehr unterschiedliche Urlauberprofile ansprechen: Mailand gilt mit Dom, Modeviertel und Designszene als klassisches Ziel für Städtereisen, während Danzig mit seiner Hansegeschichte, der Altstadt und der Lage an der Ostsee punktet.

Tirana wiederum steht für den Boom Albaniens als Reiseziel — das Land gewinnt seit Jahren an Beliebtheit, unter anderem wegen vergleichsweise günstiger Preise und landschaftlicher Vielfalt.

An diesen Tagen geht es los

Die Strecke Palma–Danzig startet am 30. März mit zwei Flügen pro Woche. Ab dem 11. Mai folgt Palma–Mailand Malpensa mit sieben wöchentlichen Frequenzen bis September. Die Verbindung zwischen Palma und Neapel wird ab dem 13. Mai dreimal pro Woche bedient. Nach Tirana fliegt Wizz Air ab dem 23. Juni zweimal wöchentlich, ebenfalls bis September.

Mit den neuen Strecken will die Billigfluggesellschaft nach eigenen Angaben ihre Präsenz in Spanien stärken und die internationale Anbindung der Inseln in der Hochsaison ausbauen.