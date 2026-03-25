Die besten Stadtführungen in Palma: Anbieter, Preise und Touren im Überblick

Bei brütender Hitze macht das Ganze keinen Spaß. Der Frühling ist hingegen eine hervorragende Zeit, um Palma zu erkunden. Wer nicht planlos durch die Gassen schlendern, sondern der Besichtigung auch einen Mehrwert geben möchte, findet dazu im Internet ein immenses und ziemlich undurchsichtiges Angebot an Stadtführungen vor. Eine Auswahl von Rundgängen zu Fuß, die aktuell angeboten werden – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

TourguideMe Mallorca

Ein renommierter Spezialist für Stadtführungen auf Deutsch ist TourguideMe. Hier kann man mit einem qualifizierten Stadtführer Rundgänge in einer kleinen Gruppe durch das historische Zentrum mit all seinen Sehenswürdigkeiten buchen. Dabei werden auch „Schleichwege“ zu versteckten Winkeln genommen. Die knapp zweistündige Tour, die täglich um 17 Uhr startet, kostet 39 Euro. An manchen Tagen gibt es einen zweiten Termin um 9.30 Uhr, an dem Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen kostenlos teilnehmen können.

Hinzu kommen spezielle Angebote wie zum Beispiel eine Tour durch die Altstadt und die Markthallen, inklusive Schinken, Wurst- und Käseverkostung (2,5 Stunden, 69 Euro), ein Stadtrundgang durch Palma bei Nacht (1 Stunde 45 Minuten, 39 Euro). Der Treffpunkt für die Touren ist Avinguda d’Antoni Maura 22, Ecke Carrer de Vallseca, am Restaurant „Lennox The Pup“. Eine Reservierung vorher ist Pflicht (tourguideme-mallorca.com).

Kunst-Touren-Mallorca

Die engagierte Organisatorin Ingrid Flohr ist eine echte Institution und bietet inselweit viele verschiedene Touren an, die einen Schwerpunkt auf Geschichte, Kunst und Kultur legen. Seit vielen Jahren arbeitet sie erfolgreich mit der Fremdenführerin Maria M. Sureda zusammen, die fachkundige historische Führungen in deutscher Sprache gibt. „Mir ist es wichtig, als Organisatorin einen guia oficial in Palma zu nehmen“, betont Flohr, und würde dies auch als allgemeine Empfehlung geben, um sich in dem Gewirr von Anbietern und „freetours“ zu entscheiden.

Zu ihrem eigenen Angebot für die Balearen-Hauptstadt gehören verschiedene Themen-Touren: die „Palma-Patio-Tour“ – ein Gang durchs historische Zentrum (nächster Termin: 22. April) –, die Jugendstilroute, die „ruta monumental“ mit wichtigen Gebäuden in der Altstadt und der Kathedrale sowie die Führung durch den privaten Stadtpalast Can Vivot und das Kapuzinerinnenkloster. Die Preisspanne beträgt 25 bis 35 Euro plus Eintrittspreise. Weitere Infos auf der Website: kunst-touren-mallorca.com; Anmeldung unter Tel.: 690-21 87 09 oder auch per E-Mail an: iflohr.santanyi@gmail.com.

Eine Führung mit Maria M. Sureda durch den Stadtpalast Can Vivot. / Ingrid Flohr

Mallorca Reiseleiter

Ein Urgestein auf dem Gebiet ist der erfahrene Mallorca-Fremdenführer Peter Hirsch, dessen Eltern Deutsche sind, der aber auf Mallorca aufgewachsen ist. Er führt schon seit 1991 durch Palma und setzt dabei je nach gebuchter Variante unterschiedliche Schwerpunkte. So gibt es Führungen durch die Altstadt mit Außen- oder auch mit Innenbesichtigung der Kathedrale (jeweils 2 Stunden, Grundpreis für 1-4 Personen: 210 Euro plus 21 Prozent MwSt, Eintrittspreis nicht inbegriffen) und eine reine Kathedralenführung (eine Stunde, Grundpreis für 1-9 Personen: 210 Euro zuzüglich MwSt. und Eintritt). Reservierungen unter Tel. 639-97 82 94 und auf reiseleiter-mallorca.com.

Mallorca Free Tour

Das lokale Unternehmen Mallorca Free Tour wurde 2014 von offiziellen Reiseleitern der Balearen gegründet. Teilnehmer können dabei selbst entscheiden, wie viel ihnen die Tour wert war. Die zweistündigen Rundgänge starten montags bis samstags (außer mittwochs) jeweils um 11 Uhr vom Parc de la Mar gegenüber der Touristinfo aus. Charakteristisches Erkennungsmerkmal der Reiseführer sind die orangefarbenen Regenschirme. Zum qualifizierten Team gehören unter anderem die Geschichtswissenschaftlerin Eulalià Serra und der Tourismusexperte Carlos Sanagustin.

Auf der Website mallorcafreetour.com kann man vorab die Free Tour in englischer oder spanischer Sprache buchen, wobei Letztere seltener angeboten wird. Gibt es Buchungen in beiden Sprachen oder sind die Teilnehmer zu zahlreich, werden sie vor Ort in zwei Gruppen eingeteilt, damit nicht mehr als zehn bis 15 Personen dabei sind. Dann beginnt der informative, kurzweilige und mit Anekdoten gespickte Rundgang durch de Altstadt, der an der Plaça Major endet. Neben der klassischen Free Tour in Palma gibt es auch eine Führung zum Thema „Misterios, crímenes y leyendas de Mallorca“, die freitags um 18 Uhr (ab Mai etwas später) auf der Plaça Major startet. Zudem können Sie auf der Seite auch eine „Private Tour“ buchen, je nach Verfügbarkeit auch auf Deutsch. Hier gilt für bis zu 15 Personen der Fixpreis von 180 Euro.

Mallorca Insólita

Der Name – „ungewöhnliches Mallorca“ – ist bei dieser 2013 von Iván Cerdà gegründeten Plattform Programm. Hier stehen nicht die typischen Attraktionen im Mittelpunkt, sondern bestimmte Themen. Zur Auswahl stehen etwa die „Ruta de mujeres de Palma“ über die Frauen, die die Insel geprägt haben, die „Ruta Pirata“ auf den Spuren der Piraten oder „Palma de cine“ zu Drehorten einstiger Produktionen in Palma, inklusive Filmausschnitte. Bei der Tour „Barrios de Palma“ lernt man unter anderem die Viertel La Soledat, Santa Catalina und Sa Gerreria kennen. Recht neu im Programm ist die „Ronda del sereno“: Hier verkleidet sich der Führer als Nachtwächter und nimmt die Teilnehmer mit auf einen nächtlichen „True Crime“-Rundgang (nächste Termine: 27./28.3.).

Cerdà betont, dass diese Führungen, die auf Katalanisch oder Spanisch stattfinden, nicht für Urlauber, sondern für Residenten gedacht sind. Daher bietet er auch nur im Frühjahr und Herbst Rundgänge an – im Sommer sei es viel zu heiß. Drei bis vier Touren pro Monat setzt er fix auf die im Netz einsehbare Agenda. Jede Route kann aber auch ab sechs Teilnehmern als Privattour gebucht werden. Kostenpunkt: Rund 8 Euro pro Person. Infos und Anmeldung unter: mallorcainsolita.com.

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