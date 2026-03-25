Jetzt warnt auch das Auswärtige Amt: Steht der Osterurlaub auf Mallorca wegen der Flughafen-Streiks auf der Kippe?
Mehrere Gewerkschaften haben ab dem 27. März spanienweit zu Streiks aufgerufen. Verspätungen und Ausfälle sind wahrscheinlich
Sonne tanken, am Meer spazieren und einfach mal abschalten. So sehen wahrscheinlich für viele die Pläne aus, die ihren Osterurlaub auf Mallorca verbringen wollen. Doch aufgepasst: Die geplante Auszeit könnte für viele Reisende zur Geduldsprobe werden. Ab dem 27. März drohen an mehreren spanischen Flughäfen Teilstreiks der Mitarbeiter von Handling-Unternehmen. Dazu hatten mehrere Gewerkschaften aufgerufen. Auch der Flughafen in Palma ist betroffen. Für Urlauber heißt das: Bei einigen Flügen könnte es zu Verspätungen kommen - oder sie werden ganz gestrichen.
Vor den Auswirkungen warnt nun auch das Auswärtige Amt in Berlin: "Auswirkungen auf den Flugverkehr, Verschiebungen oder auch Streichungen von Flügen können derzeit nicht ausgeschlossen werden", heißt es auf deren Website. "Bitte informieren Sie sich in den Medien und wenden sich bei Fragen an Ihre Fluggesellschaft", wird dort geraten.
Das steckt hinter den Streiks
Bei der Gewerkschaft Groundforce beginnt der Streik am 27. März. Vorgesehen sind unbefristete Teilstreiks in der Früh-, Spät- und Nachtschicht, und zwar von 5 bis 7 Uhr, von 11 bis 17 Uhr sowie von 22 bis 24 Uhr. Im Fall von Menzies hat UGT für den 28. und 29. März sowie für den Zeitraum vom 2. bis 6. April ganztägige Streiks angekündigt, wie Gewerkschaftsquellen der Nachrichtenagentur EFE mitteilten. Grund für die Streiks sind demnach Forderungen nach korrekter Anwendung von Gehaltstabellen und die Sicherung der Kaufkraft der Angestellten.
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