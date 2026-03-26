Fluggesellschaften reagieren auf gestiegene Nachfrage nach Mallorca-Flügen: Eurowings, Condor und Ryanair legen mehr Verbindungen auf

Der Nahost-Konflikt und die damit verbundene Zurückhaltung der Urlaubsbuchungen in Destinationen wie etwa Dubai macht sich bereits auf Mallorca bemerkbar. Die Nachfrage nach Urlaub auf der Insel steigt gerade spürbar an. Die Fluggesellschaften reagieren auf die Situation und legen neue Flüge und neue Verbindungen auf.

Eurowings bietet 100 zusätzliche Mallorca-Flüge an

Eurowings teilte am Donnerstag (26.3.) mit, dass etwa 100 zusätzliche Flüge nach Palma geplant seien. "Damit reagiert die Airline auf eine aktuell veränderte Nachfrage im touristischen Verkehr und stärkt gezielt ihr Angebot zu Destinationen im westlichen Mittelmeerraum", heißt es in der Mitteilung.

Kurzfristig würden so bis Ende Mai 36.000 weitere Sitzplätze zur Verfügung gestellt. Auf die Kanaren sowie nach Faro, Málaga, Neapel und Nizza sind 70 weitere Verbindungen geplant. "Die zusätzlichen Kapazitäten starten ab Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Köln/Bonn und Stuttgart und sind ab sofort buchbar", teilt Eurowings mit.

Auch Condor baut Programm aus

Condor hat indes mitgeteilt, dass das Unternehmen zwei Flugverbindungen zum 1. Mai wieder aufleben lässt. Zum einen handelt es sich dabei um die Verbindung zwischen Dortmund und Palma, die dann wieder täglich geflogen werden soll. Für die Strecke soll ein Airbus A321 eingesetzt werden, heißt es.

Parallel dazu wird auch die direkte Anbindung zwischen dem Flughafen Münster/Osnabrück und Mallorca wieder aufgenommen. Auch diese Strecke soll ab dem 1. Mai täglich bedient werden.

Die Fluggäste erwartet hier ein Airbus A320, der von Heston Airlines betrieben werden soll. Die Direktverbindungen von Dortmund und Münster/Osnabrück hatte Condor im Oktober 2024 eingestellt, berichtet das Portal aerotelegraph.

Ryanair lässt Friedrichshafen wieder aufleben

Auch Ryanair legt eine neue Verbindung für Mallorca auf. Die irische Billigairline ist nach einer Pause wieder an den Flughafen Friedrichshafen am Bodensee zurückgekehrt und bietet mehrere Urlaubsziele an, darunter auch Mallorca.

Ryanair fliegt im April zweimal in der Woche, montags und freitags, und von Mai bis Ende Oktober dann dreimal pro Woche: montags, mittwochs und freitags. Mit dem Ende des Sommerflugplans Ende Oktober wird nach derzeitigem Stand die Verbindung wieder eingestellt.