Reitsport in Cala Ratjada: Traumhafte Ausritte in Eddi´s Reitstall genießen

Sie haben so wohlklingende Namen wie Athenea, Purpurina, Ara-Gina oder Black Star, ihr Fell ist seidenweich und sie haben einen leichten Gang: 35 Pferde, Ponys und Fohlen sind der ganze Stolz im Hípico Cala Ratjada – Eddi´s Reitstall. Gleich ob Anfänger oder fortgeschrittener Reiter, wer Pferde liebt, den erwarten hier nicht nur tolle, gepflegte und sorgsam trainierte Tiere, sondern ein unvergleichliches Naturerlebnis in der wild romantischen Landschaft des Levante-Naturschutzgebietes von Cala Ratjada.

Ausritte für Anfänger und Fortgeschrittene

„Ein Ausritt im Levante-Naturpark ist etwas nahezu exklusives und ganz besonderes geworden“, erklärt Andrés Casellas, dessen Vater den Reitstall Anfang der 80er Jahre nahe an der Cala Agulla gegründet hat. Die strengen Naturschutzauflagen, die mittlerweile berücksichtigt werden müssen, führen dazu, dass nur noch kleine Gruppen ausreiten dürfen. „Bei den Ausritten für Fortgeschrittene haben wir höchstens sechs Gäste plus ein bis zwei Führer, bei den Anfängertouren nicht mehr als acht bis zehn Ausflügler und ein bis zwei Guides“, erklärt der passionierte Pferdefreund, der sich zusammen mit vier Familienmitgliedern um den Reitstall und die Pferde kümmert.

Samantha Scarlett und Inhaber Andrés Casellas / Hípico Cala Ratjada - Eddis Reitstall

Eine entschleunigende Erfahrung inmitten mediterraner Landschaft

Zur Auswahl hat Andrés Casellas die verschiedenen Routen durch die geschützte Landschaft neu konzipiert: Die einstündige Anfängertour ist ideal für Menschen, die keinerlei Erfahrung mit Pferden oder aber nur wenig Zeit haben. Sei es, um erste Reiterfahrungen zu sammeln oder auch für den, der bereits sicher im Sattel sitzen – diese Tour durch die umliegenden Pinienwälder eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Contenido de SEO Plus Hipico Cala Ratjada

Sie bietet den perfekten Einstieg, um die Schönheit der Insel auf dem Rücken der gut ausgebildeten Pferde zu entdecken und eine entspannte Atmosphäre inmitten mediterraner Landschaft zu genießen. Für den, der mehr Zeit im Sattel verbringen und die Natur noch intensiver erleben möchten, ist der zweistündige Ausritt genau das Richtige.

Im Schritt, Trab oder Galopp

In angenehmem Tempo werden idyllische Wege, sanfte Hügel und das Umland von Cala Ratjada auf speziellen Reitwegen erkundet. Dabei entsteht Schritt für Schritt eine tiefere Verbindung zwischen Reiter und Pferd. Eine rundum entschleunigende Erfahrung, bei der sich die Freiheit und Weite Mallorcas erahnen lassen. Auch diese Tour richtet sich genauso an Anfänger wie auch an fortgeschrittene Reiter. Dieselbe Strecke wird nochmal speziell für erfahrene Reiter angeboten, dann wechseln sich die Wege durch Hügel und Pinienwälder mit Trab- und Galoppeinsätzen ab.

Ausritte entlang der Küste in traumhafter Umgebung / Hípico Cala Ratjada - Eddis Reitstall

Die Stunden voller Bewegung, Naturverbundenheit und intensiver Reiterfahrung sind perfekt, um die eigene Reitkunst weiterzuentwickeln und auch, um ein bisschen ins Schwitzen zu kommen.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Contenido de SEO Plus Hipico Cala Ratjada

Zum Sonnenuntergang hoch zum alten Wachturm von Cala Mesquida

Ein besonderes Highlight sind die Sonnenuntergangstouren. Sie dauern jeweils zweieinhalb Stunden und nutzen die warme Abendstimmung. Auf verschlungenen Wegen geht es durch duftende Pinienwälder den Hügel hinauf bis zum Mirador von Cala Mesquida. Der Blick von diesem Aussichtspunkt auf das Meer und die umliegenden Buchten wie die Cala Mesquida und die Cala Agulla ist ein magisches Erlebnis für alle, die Natur, Ruhe und unvergessliche Momente schätzen.

Mit dem Pferd am Strand im Sonnenuntergang / Hípico Cala Ratjada - Eddis Reitstall

Erst recht, wenn die Sonne langsam im Meer versinkt und ihr goldenes Licht perfekt ist, um sich mit den liebenswerten Vierbeinern für das ultimative Urlaubsfoto in Szene zu setzen. „Diese ruhige und stimmungsvolle Route lädt dazu ein, im Einklang mit dem Rhythmus der Pferde die Natur bewusst wahrzunehmen und einen traumhaften Sonnenuntergang zu erleben“, erklärt Andrés Casellas. Diese Tour wird auch wieder speziell für geübte Reiter angeboten und dann erneut mit dynamischem Trab und Galopp etwas flotter zu.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Contenido de SEO Plus Hipico Cala Ratjada

Ein Erlebnis für große und kleine Tierfreunde

Besonders für kleinere Kinder eigenen sich die halbstündigen Ausritte mit den Ponys: Die freundlichen, gutmütigen Ponys sind treue und zuverlässige Begleiter und machen dieses Erlebnis zu einem unvergesslichen Moment für Groß und Klein. Natürlich darf beim Satteln und anschließenden Fütterung auch mitgeholfen werden und streicheln lassen sich die Ponys, wie auch die Pferde, sowieso immer gerne.

Besonders für Kinder ist ein Ausritt am Strand ein unvergessliches Erlebnis / Hípico Cala Ratjada - Eddis Reitstall

Unvergessliches Reiterlebnisse

Eddi´s Reitstall war schon immer eine Institution in Cala Ratjada, schön gelegen am Ortsausgang, umgeben von Pinien und Wanderwegen. So hat auch die Autorin dieses Artikels allerschönste Erinnerungen an unvergessliche, aufregende Ausritte als Jugendliche in den 80er Jahren bei zahlreichen Sommerurlauben in Cala Ratjada.

Egal ob Anfänger oder Fortgeschrittene - der Besuch bei Eddis Reitstall ist ein unvergessliches Erlebnis / Hípico Cala Ratjada - Eddis Reitstall

Nach dem beglückenden Reiterlebnis war der Sprung ins Meer am Strand der Cala Agulla immer besonders erfrischend und dieser betörende Duft von Pferden und Pinien ist bis heute in Erinnerung.

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Contenido embebido de SEO Plus Hipico Cala Ratjada

Informationen und Kontakt Hipico Cala Ratjada - Eddis Reitstall Can Pastilla, Carretera, polígono 10, parcela 139, Capdepera Telefon: +34 630 150 551 und +34 626 830 399 www.hipicocalaratjada.com