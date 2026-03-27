Die Osterferien können kommen: Der Streik am Flughafen Mallorca ist vertagt

Gute Nachrichten für Fluggäste, die zum Start der Osterferien in vielen Bundesländern auf dem Weg nach Mallorca sind: Am Flughafen von Palma kommt es am Freitag (27.3.) beim Handlinganbieter Groundforce nun doch nicht zum angedrohten Streik.

Wie der MZ der zuständige Verhandlungsführer José Antonio Negreira am Freitagmorgen berichtete, wurde die Arbeitsniederlegung wegen fehlender Dokumentation ausgesetzt. Ohnehin habe man nicht vorgehabt, direkt zum Saisonstart die Abläufe am Flughafen "zu torpedieren".

Bei Menzies noch nicht ganz sicher

Negreira erklärte, dass es derzeit auch so aussehe, als würde der Streik bei Menzies, einer anderen großen Handlingfirma, ebenfalls verschoben. "Das steht zu 99 Prozent fest, ist aber noch nicht ganz sicher." Mit Menzies sei man in den Verhandlungen in der Nacht auf Freitag (27.3) zu einer weitgehenden Einigung gekommen, dass die vertraglich zugesicherten Gehälter auch tatsächlich bezahlt werden. "Ich hoffe deshalb, dass es an diesem Wochenende ruhig am Flughafen zugeht und es keine Streiks gibt", sagte Negreira.

Die teilweisen und unbefristeten Arbeitsniederlegungen bei Groundforce, die an diesem Freitag parallel zum Beginn des Osterreiseverkehrs starten sollten, waren von den Gewerkschaften CCOO, UGT und USO wegen Tarifstreitigkeiten mit dem Unternehmen angekündigt worden. Konkret ging es um die „korrekte“ Anwendung der Gehaltstabellen und insbesondere um die Berücksichtigung des im Tarifvertrag zugesicherten Inflationsausgleichs.

Diese Streiks waren geplant

Der Streik bei Groundforce war für Früh-, Spät- und Nachtschicht angesetzt worden – von 5 bis 7 Uhr, von 11 bis 17 Uhr sowie von 22 bis 24 Uhr – und sollte auf unbestimmte Zeit fortgesetzt werden. Sollte es mit dem Unternehmen nicht zur Einigung kommen, sei der nächste Streiktag für Freitag (3.4.) angesetzt, erklärte Negreira. Im Fall von Menzies war der Streik allein von UGT – der Mehrheitsgewerkschaft im Unternehmen – für den 28. und 29. März sowie vom 2. bis 6. April jeweils rund um die Uhr ausgerufen worden.

Der Aufruf bei diesem Handling-Anbieter galt für alle Unternehmen der Gruppe (Menzies Aviation Ibérica und Menzies Ground Services) und betraf rund 3.000 Beschäftigte. Die Gewerkschaft hatte zuvor gewarnt, dass sich die Streiks auf alle Wochenenden bis zum Jahresende ausweiten würden, falls keine Einigung mit dem Unternehmen erzielt werde.