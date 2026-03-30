Urlaub auf Mallorca: Kann man an Ostern schon im Meer baden?

Ostern ist jedes Jahr auf Mallorca auch der Startschuss in die neue Saison. Ein Bad im Meer gehört für viele Urlauber, wenn sie schon einmal hier sind, zum Urlaub dazu. Doch wie warm oder kalt ist dieser Tage eigentlich das Wasser?

15 Grad an der Playa

Ein Blick auf die aktuelle offizielle Karte des spanischen Wetterdienstes AEMET zeigt: Die Wassertemperaturen dürften an Ostern wie dieser Tage auch zwischen 14 und 16 Grad liegen. Am Mittwoch der Karwoche (1.4.) meldet AEMET für die Playa de Palma 15 Grad. Auch an den Stränden im Südwesten, etwa in Camp de Mar, Peguera oder Santa Ponça liegt die Temperatur bei diesem Wert.

An der Westküste, etwa in Port de Sóller oder auch Sa Calobra, ist das Meer mit 16 Grad minimal wärmer.

Wer etwa an der Playa Formentor an Ostern baden gehen will, sollte hart gesotten sein. Hier ist das Meer nur 14 Grad warm. Zwei Grad wärmer ist es nicht weit entfernt, am Strand von Alcúdia. Für die familienfreundliche Playa de Muro und den Strand in Can Picafort sind 15 Grad gemeldet.

Die Wassertemperatur im Meer rund um Mallorca beträgt während der Osterfeiertage zwischen 14 und 16 Grad. / Aemet

14 Grad am Es Trenc

An der Nordostküste, etwa in Cala Mesquida, an der Cala Agulla (Cala Ratjada) oder Font de Sa Cala liegt die Wassertemperatur jeweils bei 15 Grad.

In der auch bei Urlaubern beliebten Deutschen-Hochburg Cala Millor und nebenan in Sa Coma wird das Meer über Ostern 14 bis 15 Grad "warm" sein.

Viele Ausflügler wird es auch in den Naturpark Mondragó locken. Für das Meer am Strand der gleichnamigen Bucht sind 15 Grad gemeldet. Nicht weit weg, in der Cala Santanyí, meldet der spanische Wetterdienst 14 Grad für die Osterfeiertage.

Wer sich am Es-Trenc-Strand oder in Colònia de Sant Jordi ins Wasser traut, sollte wissen, dass das Meer mit 14 Grad vergleichsweise kühl ist.

In den vergangenen Tagen sah man immer wieder vereinzelt Badende im Meer. 20 Grad ist für viele Personen eine Art Mindestmarke. Wer auf Mallorca lebt, geht in der Regel nicht vor Mai, eher Juni ins Meer baden. Meist sind es die Urlauber, die sich den Badespaß auch bei niedrigeren Temperaturen geben.

Mit der MZ auf dem Laufenden bleiben

Was das Wetter selbst betrifft, werden wir Sie dieser Tage auf dem Laufenden halten. Alle Infos: mallorcazeitung.es