Achtung, Urlauber am Flughafen Mallorca: Diese Airlines sind vom Streik am Mittwoch betroffen

Zwischenzeitlich hat es so ausgesehen, als könnten Mallorca-Urlauber in den Osterferien ungeschoren davonkommen, was die zunächst angekündigten und dann wieder abgesagten Streiks der Handlingfirmen Groundforce und Menzies angeht. Der erste Streiktag Freitag (27.3.) war kurzfristig abgesagt worden.

Doch nachdem es in den Verhandlungen zwischen Gewerkschaften und Arbeitgebern bei Groundforce keine Einigung gab, wurde dann am Montag (30.3.) doch gestreikt. Die Verspätungen hielten sich aber sehr im Rahmen und waren zumeist auch nicht schwerwiegender als an einem ganz gewöhnlichen Tag. Am Dienstag (31.3.) kam es am Flughafen von Palma nämlich ebenfalls zu zahlreichen Verspätungen, obwohl die Abfertiger nicht streikten.

Dann soll am Mittwoch gestreikt werden

Wie die MZ von Gewerkschaftern erfuhr, wollen die Angestellten von Groundforce aber nun am Mittwoch (1.4.) wieder in den Arbeitskampf treten. Wie José Antonio Negreira, der Verhandlungsführer der Gewerkschaft UGT der MZ mitteilte, werde es am Mittwoch in den Zeiten von 5 bis 7 Uhr, von 11 bis 17 Uhr und von 22 Uhr bis Mitternacht Arbeitsniederlegungen bei Groundforce geben.

Es werde weiter verhandelt, sollte es aber keine Ergebnisse geben, werde dann am Freitag wieder gestreikt. Der Streik war unbefristet angekündigt worden, jeweils montags, mittwochs und freitags in den genannten Zeiträumen.

Streik bei Menzies abgesagt

Auch deutsche, österreichische und Schweizer Reisende dürften durch die Arbeitsniederlegungen betroffen sein. Groundforce ist am Flughafen Palma zuständig für die Abfertigung der Lufthansa Group (mit Ausnahme von Eurowings, die eigene Handling-Mitarbeiter in Palma hat), Austrian Airlines, Swiss sowie für Air France-KLM, Air Europa, Smartwings, SAS und einigen anderen.

Gute Nachrichten gibt es hingegen von der anderen Streikfront. Die Gewerkschaften haben sich am Dienstag (31.3.) mit dem Unternehmen Menzies geeinigt und die geplanten Streiks abgesagt. Menzies ist unter anderem für die Abfertigung bei Easyjet, Britisch Airways, Emirates, Turkish Airlines, Norwegian, Wizz Air oder Binter zuständig.