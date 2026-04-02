Ob Sangría, Pa amb oli oder Marktbesuch: Auf diese Rituale wollen MZ-Leser im Mallorca-Urlaub nicht verzichten

Schon am frühen Morgen sind sie da: die ersten Handtücher auf den Liegen, sorgfältig platziert, als stille Reservierungszeichen. Am Buffet wird der Kaffee wie zu Hause bestellt, und am Nachmittag gehört der Besuch an der Strandpromenade fest zum Programm. Deutsche Urlauber bringen ihre Gewohnheiten mit nach Mallorca – und entwickeln vor Ort ganz eigene Rituale.Wir haben unsere Leserinnen und Leser gefragt: Was gehört für Sie zum Mallorca-Urlaub einfach dazu?

Fast 83 Prozent der bei Instagram befragten MZ-Leser geben an, während ihres Urlaubs feste Rituale zu haben, die definitiv nicht fehlen dürfen. Einige Beispiele:

"Ein Ausflug zu meinem Lieblingsort Cala Figuera und dort - je nach Wasserstand mehr oder weniger abenteuerlich - bis ganz ans Ende der Bucht laufen", sagt Steffi Bichler.

"Gleich nach Ankunft im Hotel am Hafen von Cala Ratjada eine Sangría trinken und am Dienstag den Markt in Artà besuchen", meint Karin Hanus.

Für Sylvia Hentzschel gibt es auch ein besonderes Ritual: "Am ersten Urlaubstag auf den Puig de Randa fahren, die Aussicht über die Insel genießen. Und natürlich einen Randa-Likör kaufen, den es dann abends zum Grillen gibt."

"Am Ortsausgang Deià steht ein alter Olivenbaum mit halb hohlem Stamm. Wir machen jedesmal ein Foto dort", sagt Eva Händel.

Der Puig de Randa ist auch bei MZ-Lesern ein beliebtes Ausflugsziel. / Nele Bendgens

Das Lieblingslokal als Ziel

Für viele MZ-Leser darf auch der Besuch im Lieblingsrestaurant nicht fehlen. Für Ernie Hermann geht es zum Beispiel jeden zweiten Tag in die Bar Bosch im Herzen von Palma, ein Frühstück im El Sol in Son Serra de Marina darf für Britta von Wieding nicht fehlen und Doris Hoffmann schwört auf das Eis in der Xocolateria Ca‘n Joan de s‘Aigo. Aber es gibt auch einige Leser, bei denen der Urlaub erst so richtig beginnt, sobald ein festgelegtes Ritual erledigt ist:

"Mein erster Weg, wenn ich auf Mallorca bin, ist der Weg nach Colònia de Sant Jordi zum dortigen Leuchtturm und dann zum Restaurant Strandkorb. Dann erst beginnt meine Zeit auf der Insel", schreibt Angelika Keim.

Anja Lorenz meint: "Bei Ankunft im Hotel ein San Miguel am Strand, dann geht der Urlaub los".

"Immer zuerst nach Port d'Andratx für einen Carajillo und zweitens für ein stilles Gedenken in das Kloster Sant Francesc, erst dann beginnt die Erholung", sagt Uwe Kurt Stade.

Ein Spaziergang in Colònia de Sant Jordi darf für eine MZ-Leserin nicht fehlen. / Amanda Rotger

Diese Gerichte sind ein Muss

Auch kulinarisch gibt es einige Gerichte, die für die MZ-Leser während des Urlaubs nicht fehlen dürfen. Mario Venzmer zum Beispiel schwört auf Garnelen in Knoblauch mit einem Glas trockenen Weißweins, Barbara Speedy Schramm genießt den Fisch in der Markthalle, Sandra Pellenbach isst am liebsten das traditionelle mallorquinische Brot Pa amb oli und Leser Jürgen Ney liebt das Orangeneis in Port de Sóller.

Pa amb oli muss sein, findet ein Leser. Hier eine Variante mit secreto de cerdo. / Nele Bendgens

Aller Abschied ist schwer

Und auch, wenn sich der Urlaub dem Ende neigt, haben die MZ-Leser einige Rituale, um vorerst Abschied zu nehmen: