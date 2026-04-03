Kuriose Tradition: In diesem Dorf auf Mallorca geht man am Ostersonntag zum Lachen in die Kirche

Ostern besteht bei den Einheimischen längst nicht nur aus Trauern und Leiden. Dass es sogar in Gotteshäusern auch spaßig zugehen kann, kann man wie jedes Jahr am Ostersonntag (5.4. um 9.30 Uhr) im beschaulichen Son Carrió live miterleben. Dort wird bereits seit 1908 in der Kirche Sant Miquel die kuriose Tradition der „Centurions“ gefeiert.

Zum Lachen in die Kirche ...

Sie bietet mal einen ganz anderen Anblick vor dem Beginn des traditionellen Ostergottesdienstes: Römische Soldaten in Ritterrüstungen, gekleidet in rote Röcke und weiße Strümpfe, schreiten aus der Sakristei zum Altar. Hier sollen sie das Grab des Gekreuzigten, symbolisiert von einer Christusfigur, bewachen. Doch stattdessen schlafen sie ein, was ihrem Vorgesetzten, dem Zenturio, gar nicht gefällt. Er weckt sie unsanft. Die aus dem Schlaf gerissenen Soldaten vollführen daraufhin eine Art Veitstanz, werfen sich hin, rollen sich auf dem Boden und rutschen die Treppenstufen hinunter.

Dampfloks bewundern

Mallorquiner kennen das kuriose Brauchtum unter dem Namen „Risas paschalis“, was so viel wie „Ostergelächter“ bedeutet. Der Gottesdienst im beschaulichen Son Carrió unweit von Manacor lässt sich dabei gut mit einem Besuch des erst vergangenes Jahr eröffneten Eisenbahnmuseums verbinden. Auch hier wähnt man sich in einer vergangenen Zeit, wenn man auf dem liebevoll hergerichteten Bahnsteig eine Dampflok bewundert und sich plötzlich zwischen Hologrammen von Passagieren aus Vorkriegszeiten befindet. Neben vielen Sammlerstücken zum Anfassen erwartet die Besucher eine moderne und interaktive Ausstellung auf zwei Ebenen.

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