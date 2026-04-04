Selfie-Stationen installiert: Magaluf erleichtert die Aufnahme von Erinnerungsfotos aus dem Urlaub

Die Gemeinde Calvià auf Mallorca setzt auf ein neues Angebot für Urlauber und Einheimische: In Magaluf wurde eine sogenannte Selfie-Route eingerichtet, die dazu einlädt, an mehreren Punkten entlang des Ortes Fotos zu schießen.

Die neue Infrastruktur besteht aus festen Foto-Stationen, die an aus Sicht der Gemeinde besonders sehenswerten Punkten aufgestellt wurden. Sie ermöglichen es, ohne fremde Hilfe ein gelungenes Erinnerungsbild aufzunehmen – ein Ansatz, mit dem die Gemeinde ein alltägliches Urlaubsproblem lösen will: entweder andere um ein Foto bitten zu müssen oder sich mit einem klassischen Selfie zu begnügen, das Landschaft und Umgebung oft nur unzureichend einfängt.

Bisher gibt es vier Stationen

Vermarktet wird die Selfie-Route von der Firma TURS Take Your Selfie. Bisher wurden vier Stationen installiert – am Passeig Calvià und in Strandnähe an der Uferpromenade von Magaluf. Drei weitere sollen in Kürze auf dem Gelände der Torre de Torrenova hinzukommen.

Die einzelnen Standorte sind so gewählt, dass sie unterschiedliche Seiten Magalufs zeigen: Dazu gehören Blicke auf das ländlichere Hinterland mit der historischen Possessió Cas Saboners, Aussichtspunkte mit Panoramablick auf die Halbinsel Torrenova, Ansichten der Illa de Sa Porrassa als Naturdenkmal des Ortes sowie ein sogenannter Skyline-Punkt, der die modernere, städtischer geprägte Seite Magalufs mit seinen charakteristischen Bauten in Szene setzt.

An den Stationen gibt es weitere Informationen

Die Stationen sind zugleich als digitale Informationspunkte konzipiert. Über einen QR-Code gelangen Nutzer zu einer Web-App, die zusätzliche Inhalte zu den jeweiligen Orten bietet – darunter Beschreibungen, Fotos und Audioguides in mehreren Sprachen. Darüber hinaus verweist die Plattform auch auf Veranstaltungskalender, Hotels, Restaurants und lokale Geschäfte.

Nach Angaben des Rathauses soll das Projekt nicht nur den Aufenthalt der Besucher verbessern, sondern auch dazu beitragen, dass Urlauber ihre Eindrücke aus Magaluf in sozialen Netzwerken teilen. Auf diese Weise sollen sie selbst zu Botschaftern des Ortes werden.

Die Maßnahme ist Teil einer Kampagne für nachhaltigen Tourismus in Magaluf, die verantwortungsbewusstes Verhalten von Gästen und Einwohnern fördern und das Zusammenleben ebenso wie den sorgsamen Umgang mit der Umgebung stärken soll. Die Initiative wird von der Balearen-Regierung über die Touristensteuer finanziert.