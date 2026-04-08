Kennen Sie diese Tricks? So können Urlauber auf Mallorca Geld sparen

Mallorca-Urlaub ist in den vergangenen Jahren deutlich teurer geworden. Wir haben einige Tipps, wie Sie bei Ihrem Aufenthalt auf der Insel günstiger wegkommen:

Fortbewegung

In den Überlandbussen per Bankkarte für die ganze Gruppe bezahlen: Wer mit Freunden oder der Familie unterwegs ist, sollte in den Überlandbussen (TIB) in jedem Fall für die ganze Gruppe mit derselben Bankkarte (sowohl Debit- als auch Kreditkarte) bezahlen. So erhält man erhebliche Vergünstigungen. Das ist für Gruppen mit bis zu fünf Personen möglich. Was man beim Bezahlen und Ein- und Ausstempeln beachten muss, erfahren Sie hier:

Die Preisliste für Einzelfahrscheine und die für Gruppen von bis zu fünf Personen. / tib.org

Sich bei Taxi-Fahrten nicht abzocken lassen und auf eine Quittung bestehen: Wie MZ-Tests gezeigt haben, berechnen Taxifahrer unwissenden Urlaubern besonders im Gebiet der Playa de Palma teils Zuschläge auf den Fahrtpreis, die gar nicht fällig wären. Dazu gehört etwa der Flughafenaufschlag für Fahrten abseits der Airports. Unser Tipp: Checken Sie die Preise an der Playa und bestehen Sie auf eine Quittung, um nicht Opfer einer Abzocke zu werden! Wie der Betrug abläuft und wie genau Sie sich schützen können, können Sie hier nachlesen. Als Faustregel gilt: Bei Fahrtende wird der Preis in der Regel mit exakt einem Knopfdruck festgehalten. Ist es mehr als einer, ist eine Abzocke wahrscheinlich.

Wie MZ-Tests gezeigt haben, berechnen Taxifahrer unwissenden Urlaubern besonders im Gebiet der Playa de Palma teils Zuschläge auf den Fahrtpreis, die gar nicht fällig wären. Dazu gehört etwa der Flughafenaufschlag für Fahrten abseits der Airports. Unser Tipp: Checken Sie die Preise an der Playa und bestehen Sie auf eine Quittung, um nicht Opfer einer Abzocke zu werden! Wie der Betrug abläuft und wie genau Sie sich schützen können, können Sie hier nachlesen. Als Faustregel gilt: Bei Fahrtende wird der Preis in der Regel mit exakt einem Knopfdruck festgehalten. Ist es mehr als einer, ist eine Abzocke wahrscheinlich. Die günstigere Tankstelle aufsuchen: Sprit ist auch auf Mallorca, trotz der Steuersenkung der Zentralregierung infolge es Nahost-Kriegs, deutlich teurer geworden. Seither herrscht großer Andrang an den Billigtankstellen, die sich auf der Insel häufig etwas abgelegener, etwa in Gewerbegebieten befinden. Tankwarte, die einem beim Tanken helfen, gibt es dort keine. Stattdessen muss man selbst zum Zapfhahn greifen. Bezahlt wird üblicherweise vor dem Einfüllen des Benzins am Automaten. Aktuelle Preise finden sich auf diesem Portal. Die Website wird direkt vom spanischen Umweltministerium betrieben. Doch Achtung: Die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Die Preise stimmen zwar, allerdings werden einige Billigtankstellen angezeigt, die gar nicht existieren. Laut dem RACC, dem katalanischen Pendant zum ADAC, ist der Montag der günstigste Tag zum Tanken. Bis zum Wochenende steigen die Preise Schritt für Schritt. Der teuerste Tag ist der Samstag. Da der Benzinpreis auch durch Angebot und Nachfrage diktiert wird, sollten Stoßzeiten umgangen werden.

Sehenswürdigkeiten und Stadtführungen

Während des Gottesdienstes kostenlos die Kathedrale besichtigen: Täglich finden in der Kathedrale Gottesdienste statt. Montags bis samstags starten sie um 9 Uhr, Einlass ist aber schon um 8.30 Uhr. Samstags gibt es zudem einen weiteren Gottesdienst um 19 Uhr. Einlass ist hier um 18.30 Uhr. Sonntags und an Feiertagen sind die Zeiten für die Messen 9.55 Uhr, 10.30 Uhr, 12 Uhr und 19 Uhr. Geöffnet ist die Kathedrale daher von 9.30 bis 12.45 Uhr und von 18.30 bis 19.45 Uhr. Wenngleich Sie die Kathedrale aus Respekt vor dem Gottesdienst so nicht detailliert besichtigen können, bietet sich doch die Gelegenheit, das beeindruckende Bauwerk von innen zu sehen, ohne Eintritt zu zahlen (catedraldemallorca.org). Urlauber, die zu den regulären Besuchszeiten kommt, zahlen zwischen 8 und 11 Euro Eintritt.

Täglich finden in der Kathedrale Gottesdienste statt. Montags bis samstags starten sie um 9 Uhr, Einlass ist aber schon um 8.30 Uhr. Samstags gibt es zudem einen weiteren Gottesdienst um 19 Uhr. Einlass ist hier um 18.30 Uhr. Sonntags und an Feiertagen sind die Zeiten für die Messen 9.55 Uhr, 10.30 Uhr, 12 Uhr und 19 Uhr. Geöffnet ist die Kathedrale daher von 9.30 bis 12.45 Uhr und von 18.30 bis 19.45 Uhr. Wenngleich Sie die Kathedrale aus Respekt vor dem Gottesdienst so nicht detailliert besichtigen können, bietet sich doch die Gelegenheit, das beeindruckende Bauwerk von innen zu sehen, ohne Eintritt zu zahlen (catedraldemallorca.org). Urlauber, die zu den regulären Besuchszeiten kommt, zahlen zwischen 8 und 11 Euro Eintritt. Kostenlos ins Castell de Bellver kommen: Wer bei seiner Urlaubstagesplanung flexibel ist, sollte den Besuch des Schlosses von Palma am besten für Sonntag einplanen. Dann kommen auch Urlauber kostenlos rein. An den anderen Tagen kostet der reguläre Eintritt laut Website 4 Euro. Die Preisangabe stammt allerdings von März 2025. Ende November 2025 hatte die Stadt Palma angekündigt, dass die regulären Preise im neuen Jahr von vier auf acht Euro erhöht werden. Mehr Informationen: hier.

Der Park rund um das Castell de Bellver. / MZ-Archiv

Bei Mallorca Free Tour kostenlos mitlaufen: Bei den Touren des 2014 von offiziellen Reiseleitern der Balearen gegründeten Unternehmens können die Teilnehmer selbst entscheiden, wie viel ihnen die Stadtführung wert war. Die zweistündigen Rundgänge starten montags bis samstags (außer mittwochs) jeweils um 11 Uhr vom Parc de la Mar gegenüber der Touristinfo aus. Charakteristisches Erkennungsmerkmal der Reiseführer sind die orangefarbenen Regenschirme. Auf der Website mallorcafreetour.com kann man die Tour vorab in englischer oder spanischer Sprache buchen, wobei letztere seltener angeboten wird. Gibt es Buchungen in beiden Sprachen oder sind die Teilnehmer zu zahlreich, werden sie vor Ort in zwei Gruppen eingeteilt, damit nicht mehr als zehn bis 15 Personen dabei sind. Dann beginnt der informative, kurzweilige und mit Anekdoten gespickte Rundgang durch die Altstadt, der an der Plaça Major endet. Neben der klassischen Free Tour in Palma gibt es auch eine Führung zum Thema „Misterios, crímenes y leyendas de Mallorca“, die freitags um 18 Uhr (ab Mai etwas später) auf der Plaça Major startet.

Kulturelle Einrichtungen und Museen

Auch die Kulturangebote lassen sich trotz begrenztem Urlaubs-Budget auf Mallorca wahrnehmen. In mehreren Museen, Galerien und Ausstellungshallen in Palma ist der Eintritt frei:

Casal Balaguer: Außer montags kann der historische Stadtpalast täglich kostenlos besichtigt werden. Noch bis zum 20. Mai ist dort die Gruppenausstellung „Gabinet de curiositats“ zu sehen. Geöffnet: Di.–Sa. 10–19 Uhr, So. und feiertags 11–14 Uhr.

Außer montags kann der historische Stadtpalast täglich kostenlos besichtigt werden. Noch bis zum 20. Mai ist dort die Gruppenausstellung „Gabinet de curiositats“ zu sehen. Geöffnet: Di.–Sa. 10–19 Uhr, So. und feiertags 11–14 Uhr. Casal Solleric: Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Zu sehen gibt es immer mehrere hochkarätige Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in einem historischen Stadtpalast. Aktuell besonders sehenswert ist die Ausstellung der Fotojournalistin und Aktivistin Donna Ferrato. Geöffnet: dienstags bis samstags, von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 14.30 Uhr. casalsolleric.palma.es

Auch hier ist der Eintritt kostenlos. Zu sehen gibt es immer mehrere hochkarätige Ausstellungen zeitgenössischer Kunst in einem historischen Stadtpalast. Aktuell besonders sehenswert ist die Ausstellung der Fotojournalistin und Aktivistin Donna Ferrato. Geöffnet: dienstags bis samstags, von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 11 bis 14.30 Uhr. casalsolleric.palma.es Museu Fundación Juan March: Auch der Besuch in diesem Museum ist kostenlos und absolut zu empfehlen. Regelmäßig gibt es in dem Museum Top-Sonderausstellungen, aktuell und noch bis zum 2. Mai von Cristóbal Hara, Preisträger des nationalen Fotografiepreises. Geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 14 Uhr.

Auch der Besuch in diesem Museum ist kostenlos und absolut zu empfehlen. Regelmäßig gibt es in dem Museum Top-Sonderausstellungen, aktuell und noch bis zum 2. Mai von Cristóbal Hara, Preisträger des nationalen Fotografiepreises. Geöffnet: montags bis freitags von 10 bis 18.30 Uhr, samstags von 10.30 bis 14 Uhr. Es Baluard: In diesem Museum entscheiden zumindest freitags die Besucher selbst, wie viel ihnen der Eintritt wert ist. Als Mindestbetrag muss allerdings eine Summe von 10 Cent gezahlt werden. Geöffnet ist dienstags bis samstags von 10 bis 20 Uhr, sonntags von 10 bis 15 Uhr.

Darüber hinaus empfiehlt sich auch ein Gang durch die Galerien in Palma, wie bei der Kunstnacht Nit de l'Art, nur eben auf eigene Faust.

Verpflegung

Kostenlos Wasser an den städtischen Wasserspendern abfüllen: Das Leitungswasser auf Mallorca kann man bis auf wenige Ausnahmen guten Gewissens trinken, allen voran in Palma. Die Stadtwerke Emaya haben im Stadtgebiet an verschiedenen Orten Wasserspender aufgestellt, an denen man sich Wasser abfüllen kann und an denen sich auch Hunde versorgen können. Eine Übersicht mit den Standorten gibt es unter diesem Link.

Ein Emaya-Wasserspender. / EMAYA