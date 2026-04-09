Diese Märkte auf Mallorca sollte man einmal im Leben besucht haben

Es ist laut, bunt und voller Gerüche: Auf Mallorcas Wochenmärkten gibt es frisches Obst, Fisch, Olivenöl, Kunsthandwerk und mitunter sogar lebende Tiere. Da jeden Tag irgendwo auf der Insel Markt ist, fällt die Auswahl schwer – das sind einige der schönsten, beliebtesten und ältesten Wochenmärkte Mallorcas.

Sineu

Der älteste Wochenmarkt findet jeden Mittwoch in Sineu statt. Rund um die Kirche, über die gesamte Innenstadt bis in die verwinkelten Gassen der Stadt im Inselinneren bieten ab etwa 8 Uhr morgens etliche Bauern und Händler ihre Waren an. Regionale Köstlichkeiten, frischer Fisch und Fleisch sowie feldfrisches Obst und Gemüse. Dazu besonderes Kunsthandwerk von der Insel, Lederwaren und funkelnde Souvenirs – hier gibt es einfach alles.

Immer wieder schön: Markttag in Sineu auf Mallorca / Nele Bendgens

Sineu bietet außerdem einen Viehmarkt mit lebenden Tieren. Früher war die Auswahl an Stalltieren sehr groß, aber mittlerweile verkaufen nur noch vereinzelt Bauern ihre Tiere.

Der gesamte Markt ist sowohl bei Einheimischen als auch Touristen und Residenten gleichermaßen beliebt – entsprechend voll ist es am Markttag in dem sonst eher beschaulichen Örtchen. Wer sich ebenfalls dort ins Gewühl stürzen will, sollte schon früh vor Ort sein. Denn ansonsten dürfte es schwer werden, einen Parkplatz zu finden.

Santanyí

Ein Besuchermagnet ist auch der Markt in Santanyí. Rund um den Rathausplatz gelegen ist der Markt jeden Mittwoch und Samstag einer der meistbesuchten der Insel. Nicht nur die schöne Kulisse des Ortes mit seinen idyllischen Gassen und schmucken Sandsteinhäusern, sondern gerade auch das vielseitige Angebot lockt vor allem in den Sommermonaten Tausende Besucher an.

Immer mittwochs und samstags: Bilder vom bunten Treiben auf dem Wochenmarkt in Santanyí / Nele Bendgens

Doch der Trubel lohnt sich, denn der Markt ist perfekt für alle Feinschmecker: Zahlreiche Stände bieten frisches Gemüse, Nüsse und Oliven, mallorquinische Wurstspezialitäten, Fleisch und Käse sowie gefüllte Teigpasteten und köstlich belegte Bocadillos, die leckeren Baguette-Brötchen. Wer von der spanischen Kulinarik nicht genug bekommt, kann in Santanyí auch regionale Weine und Liköre probieren. Ein ideales Mitbringsel für die Lieben zu Hause übrigens.

Llucmajor

Ebenfalls sehr gut besucht, aber dennoch etwas entspannter geht es auf dem Wochenmarkt in Llucmajor im Südwesten Mallorcas zu. Der seit dem Jahr 1543 abgehaltene Wochenmarkt ist einer der größten der Insel. Von der Placa d'Espanya ausgehend schlängelt sich mittwochs und freitags der Markt einmal durch die Fußgängerzone bis zum Passeig de Jaume III, wo parallel zum Wochenmarkt auch ein Flohmarkt stattfindet.

Das authentische Mallorca: Besuch auf dem Wochenmarkt in Llucmajor / Nele Bendgens

Santa Maria

Gut besucht ist auch der sonntägliche Markt in Santa Maria del Camí, etwa 20 Autominuten von der Inselhauptstadt Palma entfernt. Besucher können hier an rund 400 Ständen bei gut gelaunten Marktleuten so ziemlich alles einkaufen, was das Herz begehrt: Kunsthandwerk, Kleidung, Schmuck, Pflanzen, Antiquitäten. Vor allem aber: Hier wird der wohl größte Öko-Markt der Insel abgehalten: Die Gourmets erwartet ein reichhaltiges Angebot an Gemüse, Obst, Käse, Fleischwaren und inseltypischen Delikatessen.

Alcúdia

Jeden Dienstag und Sonntag ist in Alcúdia Markttag. In der Altstadt werden zahlreiche Stände aufgebaut, an denen bis 13.30 Uhr Obst und Gemüse, Lederwaren, Kunsthandwerk und vieles mehr verkauft werden. Der Markt punktet nicht nur mit seiner schönen Kulisse entlang der Stadtmauer, sondern zählt auch zu den größten auf Mallorca.

Im Künstenort Port d’Alcúdia findet zudem im Sommer von Juni bis Ende September ein Abendmarkt an der Promenade statt. Von Mittwoch bis Samstag können Besucher dort zwischen 18 und 22 Uhr Kleidung, Schmuck, Kunsthandwerk und andere Souvenirs kaufen. Es empfiehlt sich, Bargeld mitzunehmen, da nicht alle Händler Kartenlesegeräte besitzen.

Pollença

Ebenfalls im Norden Mallorcas findet jeden Sonntag der Markt in Pollença statt. Rund 300 Stände verteilen sich in der Altstadt zwischen der Plaça Major und der Plaça de Ca les Monnares. Angeboten werden Obst, Gemüse und weitere Lebensmittel aus Mallorca und der Nachbarinsel Menorca. Daneben gibt es auch Souvenirs zu kaufen: Handwerker aus Pollença und der Umgebung verkaufen Körbe, Kleidung, Schmuck und anderes Kunsthandwerk.

Artà

Der Wochenmarkt von Artà ist bei Residenten und Urlaubern gleichermaßen beliebt - wobei viele der Anwohner in den vergangenen Jahren die Lust am Markt wegen des großen Andrangs etwas verloren haben. Jeden Dienstag strömen viele Menschen in den Ort im Nordosten der Insel, um an den Ständen rund um die Plaça del Conqueridor einzukaufen. Obst, Gemüse, Fisch und andere Lebensmittel werden hingegen in der Markthalle verkauft, deren Eingang etwas versteckt in Richtung Calle Nou liegt.

Pures Mallorca-Feeling: Der Markt in diesem Dorf ist auch bei Deutschen sehr beliebt / Nele Bendgens

Wichtig: Fällt der Dienstag auf einen Feiertag, findet der Markt nicht statt.

Inca

In Inca, in der Inselmitte gelegen, findet der Wochenmarkt jeden Donnerstag im Stadtzentrum nahe der Gran Vía Colón statt. An den Ständen werden typisch mallorquinische Lebensmittel angeboten, aber auch Souvenirs, Blumen und Schuhe – für Letztere ist die Stadt besonders bekannt. Im Herbst lädt Inca zudem zum größten Markt der Insel, dem Dijous Bo.