Jetzt auch noch die Lufthansa: So ist die Streiksituation am Flughafen Mallorca zum Ende der Osterferien

Schon wieder droht Mallorca-Reisenden Ärger durch Streiks in der Luftfahrt: Für Freitag (10.4.) sind die Flugbegleiter zum Streik aufgerufen. Nach Angaben der Gewerkschaft Ufo sind die Ausstände von 0 Uhr bis 22 Uhr am Freitag geplant. "Bestreikt werden alle Abflüge der Deutschen Lufthansa AG von den Flughäfen Frankfurt und München", teilte Ufo mit.

Von diesen beiden Drehkreuzen gehen die meisten Lufthansa-Flüge ab, unter anderem auch nach Mallorca. Bestreikt werden außerdem "alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover", hieß es weiter.

Die Folgen für Mallorca-Reisende

Welche Folgen die angedrohten Arbeitsniederlegungen für Mallorca genau haben, wollte oder konnte die Lufthansa am Donnerstagmittag (9.4.) noch nicht sagen. "Aufgrund des volatilen Prozesses und der sich kontinuierlich weiterentwickelnden Situation können wir keine Angaben zu den Auswirkungen an einzelnen Flughäfen machen", teilte eine Sprecherin der MZ mit.

Für Freitag (10.4.) ist von Frankfurt aus um 13 Uhr ein Flug mit der Lufthansa nach Palma vorgesehen. Von München aus ist ein Flug um 15.10 Uhr nach Son Sant Joan geplant. Reisende sollten auf Mails der Airline achten, die Flugstreichungen oder -änderungen möglichst frühzeitig mitteilen will.

Discover Airlines soll Zusatzflüge übernehmen

Zusätzlich werden "alle Abflüge der Lufthansa CityLine von den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Bremen, Stuttgart, Köln, Düsseldorf, Berlin und Hannover" bestreikt, kündigte die Gewerkschaft an. Diese decken allerdings vor allem innerdeutsche Flüge ab. Lufthansa-Ableger Discover Airlines, der ebenfalls Mallorca-Flüge durchführt, und auch die zur Lufthansa Group gehörende Eurowings sind von dem Streik nicht betroffen. Discover Airlines werde "ganz im Gegenteil nach Möglichkeit auch Zusatzflüge übernehmen", teilte die Lufthansa-Sprecherin weiter mit.

In dem Konflikt geht es laut der Nachrichtenagentur dpa um die Tarifverhandlungen zum Manteltarif bei Lufthansa und nach Ufo-Angaben um eine fehlende Bereitschaft des Unternehmens, bei der Cityline über einen Sozialtarifvertrag zu verhandeln. Der Flugbetrieb der Regionaltochter soll nach Aussagen des Managements im kommenden Jahr enden. An ihre Stelle tritt eine neue Gesellschaft mit dem ähnlichen Namen Lufthansa City Airlines. Etwa 800 Mitarbeiter sollen davon betroffen sein.

Bei Groundforce wird am Freitag nicht gestreikt

An der zweiten Streikfront, der des Handlinganbieters Groundforce, müssen Mallorca-Reisende zumindest am Freitag keine weiteren Einschränkungen befürchten. Die Gewerkschaften haben den geplanten Ausstand abgesagt. Stattdessen werde es am Freitag ein Treffen mit den Unternehmensvertretern geben, um auszuloten, ob man in Verhandlungen eintreten könne. Die Gewerkschaften teilen allerdings auch mit, dass der Streik nicht für beendet erklärt ist und wieder aufgenommen werde, sollte es keine Fortschritte bei der Annäherung geben.

Bei dem Arbeitskampf geht es um Tarifstreitigkeiten zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern, insbesondere um die Berücksichtigung des Inflationsausgleichs. Die Gewerkschaften werfen dem Unternehmen vor, bereits getroffene Vereinbarungen außer Kraft zu setzen.