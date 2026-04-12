Streiks bei Lufthansa und Eurowings: Ist Ihr Mallorca-Flug betroffen?

Was für Auswirkungen auf Mallorca wird am Montag und Dienstag der Pilotenstreik bei der Lufthansa und ihren Tochtergesellschaften Eurowings, Cityline und Lufthansa Cargo haben? Relevant ist hier vor allem Eurowings mit ihren vielen täglichen Verbindungen. Die Airline geht davon aus, einen "Großteil" der Flüge durchführen zu können, wohingegen die Pilotengewerkschaft Cockpit "alle von Deutschland ausgehenden" Eurowings-Flüge bestreiken will.

Die Vereinigung Cockpit hat für Montag und Dienstag zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen. Der Streik von Pilotinnen und Piloten bei der Kernmarke Deutsche Lufthansa, Lufthansa Cargo und Cityline soll am Montag kurz nach Mitternacht um 00.01 Uhr beginnen und 48 Stunden dauern. Bei Eurowings werden laut einer Mitteilung der Vereinigung Cockpit alle Flüge bestreikt, "die am 13. April 2026 zwischen 00:01 Uhr und 23:59 Uhr von deutschen Flughäfen starten."

Eurowings verweist auf zwei unterschiedliche "Flugbetriebe"

Eurowings geht hingegen davon aus, "einen großen Teil ihres Flugprogramms durchführen zu können", wie es in einer Mitteilung heißt. Die Airline bestehe aus zwei unterschiedlichen "Flugbetrieben" "Betroffen von dem aktuellen Streikaufruf sind nur Flüge von Eurowings Deutschland, nicht die der europäischen Schwester Eurowings Europe." Sitz letzterer Gesellschaft ist nicht Düsseldorf, sondern Malta. Unter anderem gelten bei Eurowings Europe andere Arbeitsverträge.

Wie viele Mallorca-Flüge genau von dem Streik betroffen sein werden, konnte Eurowings am Sonntagabend noch nicht beziffern. "Wir versuchen unsere Flüge mehrheitlich abzuwickeln", betonte eine Sprecherin gegenüber der MZ. "Auf Mallorca gibt es den Vorteil, dass beide Flugbetriebe eingesetzt werden können, insbesondere auch Eurowings Europe." Eine MZ-Anfrage an die Vereinigung Cockpit blieb zunächst unbeantwortet.

Besser auf der Website informieren

Nichtsdestotrotz bitte man die Passagiere, "sich fortlaufend über den Status ihres Fluges auf der Webseite eurowings.com oder über die Eurowings Kunden-App informiert zu halten", heißt es in der Mitteilung. Eine Stichprobe der Mallorca Zeitung am Sonntagabend, 20 Uhr, ergab, dass von den acht für Montag vorgesehenen Mallorca-Flügen ab Düsseldorf einer annulliert und ein anderer als verspätet angegeben war. Die jeweils vier Flüge ab Köln und Berlin sollten hingegen "pünktlich" abgefertigt werden.

Es ist die inzwischen vierte Streikwelle bei der Lufthansa in diesem Jahr. Erst kürzlich kam es wegen Streiks des Kabinenpersonals zu zahlreichen Flugausfällen bei Deutschlands größter Airline. Hintergrund der aktuellen Pilotenstreiks der Vereinigung Cockpit (VC) sind Tarifkonflikte um die betriebliche Altersversorgung und die Vergütung bei der Regionaltochter Cityline. Die Lufthansa kritisierte, die Streikankündigung der Spartengewerkschaft VC stelle eine völlig neue Stufe der Eskalation dar. (mit dpa)