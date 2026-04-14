Gastfreundschaft, Vielfalt und die Playa de Palma: Was die MZ-Leser an Mallorca positiv überrascht hat

Mallorca ist für viele mehr als nur ein Urlaubsziel – die Insel ist für sie ein Sehnsuchtsort. Zahlreiche MZ-Leserinnen und -Leser kommen seit Jahren immer wieder, manche sogar mehrmals im Jahr. Doch was überrascht sie eigentlich (noch) an der Insel? Wir haben auf Facebook nachgefragt. Ein Überblick über die positiven Eindrücke.

Schönheit

Von der landschaftlichen Schönheit Mallorcas zeigen sich viele Nutzerinnen und Nutzer immer wieder beeindruckt. So schreibt Andrea H.: "Wir sind 32 Tage hier und waren in jeder Ecke, an den meisten Buchten und im Tramuntana-Gebirge. Es ist hier noch viel schöner, als wir dachten." Auch Manuela P. hebt die Vielfalt hervor: "Mich hat die Vielfalt der Insel überrascht – von den Bergen bis hin zu den vielen kleinen Buchten und idyllischen Orten."

Gleichzeitig wird in den Kommentaren auch deutlich, wie sehr Mallorca mit den Folgen des Massentourismus zu kämpfen hat. Einige Nutzer und Nutzerinnen betonen, dass es ohne Umweltaktivisten sowie Natur- und Meeresschutzgebiete schwer wäre, diese Schönheit zu bewahren. So fragt sich Anne R.: "Wie schafft es Mallorca, abseits des Massentourismus nicht unterzugehen?"

Doch nicht nur die Natur steht unter Druck. Auch die Lebenssituation vieler Einheimischer wird in den Kommentaren thematisiert. "Ich mag die Insel wegen ihrer Vielfältigkeit und dem Meer. Aber was mich wirklich traurig macht, ist die Situation der Bevölkerung, die nicht genügend Wohnraum hat", kommentiert Andrea W..

Nette Insulaner und Gastfreundschaft

Nicht nur die Landschaft, auch die Menschen auf Mallorca hinterlassen Eindruck. Leser und Leserinnen berichten von einem freundlichen und aufmerksamen Umgang der Einheimischen mit Urlaubern.

So erinnert sich Jutta V. an eine besondere Begegnung: "Wir waren vor 14 Jahren auf Mallorca, mein Mann wurde damals 60 Jahre alt. Abends klopfte es an unsere Tür. Der Hotelbesitzer stand davor, gratulierte meinem Mann zum Geburtstag und überreichte ihm eine Flasche Sekt. Das war eine schöne Überraschung."

Manuela O. hebt das besondere Flair der kleineren Orte hervor: "Außerdem gibt es immer noch schöne, kleine Dorfkneipen – mit gutem Essen und spanischem Flair."

Amy N., die nach eigenen Angaben eine Zeit lang auf der Insel lebte, überraschte die Geduld der Einheimischen: "Positiv beeindruckend ist die Bereitschaft und große Bemühung, zu kommunizieren. Egal, wie schlecht man Spanisch kann."

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Konkrete Orte

Einige Leserinnen und Leser nennen auch ganz konkrete Orte, die sie besonders überrascht haben. Monika M. schreibt: "Uns begeisterten das Gebiet von s’Albufera und die Gärten von Alfabia." Und wie viele andere hebt Sabine M. die Playa de Palma hervor: Sie biete alles, was man für einen Mallorca-Urlaub brauche: von Party über Strand bis hin zu gemütlichen Bars.