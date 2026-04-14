Von Mallorca aus die Kanaren entdecken: Diese Airline bietet Tickets ab 29 Euro

Die Fluggesellschaft Binter hat eine Rabattaktion für Flüge zwischen Mallorca und den Kanaren gestartet. Die Tickets können bis zum 27. April gebucht werden und gelten für Reisen zwischen dem 15. September 2026 und dem 31. März 2027. Nach Angaben der Airline beginnen die Preise für Residenten bei 29 Euro pro Strecke, vorausgesetzt, Hin- und Rückflug werden zusammen gebucht. Angeboten werden Verbindungen nach Gran Canaria und Teneriffa. Über Anschlussflüge sind auch weitere Inseln des kanarischen Archipels erreichbar.

Binter fliegt nach eigenen Angaben an allen Wochentagen zwischen Mallorca und den Kanaren. Vorgesehen sind fünf wöchentliche Verbindungen nach Gran Canaria, und zwar montags, dienstags, donnerstags, freitags und sonntags. Nach Teneriffa Nord gibt es sechs Verbindungen pro Woche, von Dienstag bis Sonntag. Alle Tarife umfassen Handgepäck und Bordservice. Die Tickets können über die Website der Fluggesellschaft, die App, Reisebüros oder telefonisch gebucht werden. Dort können auch die genauen Bedingungen der Aktion eingesehen werden.

Weitere Angebote

Ein Merkmal dieser Verbindung ist laut Binter die Möglichkeit, innerhalb des Streckennetzes der Airline ohne Zusatzkosten einen Flug zu anderen Kanareninseln anzuschließen. Außerdem bietet die Fluggesellschaft Produkte wie „Discover“ an, einen Stopover-Service, mit dem gegen einen geringen Aufpreis auf den Normaltarif zwei Inseln auf einer Reise besucht werden können. Hinzu kommt der „AirPass Explorer“, der mehrere Flüge zwischen den Inseln in Verbindung mit einem nationalen oder internationalen Hin- und Rückflugticket ermöglicht.