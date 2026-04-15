Wasserparks auf Mallorca: Öffnungszeiten, Preise und neue Rutschen in der Saison 2026

Der Frühling nimmt in dieser Woche wieder Fahrt auf und die Temperaturen steigen. Bald wird wieder Erfrischung gefragt sein. Die Strände füllen sich. Wer sich nicht nur im Sand räkeln mag, kann einen der drei großen Wasserparks auf Mallorca aussuchen.

Western Water Park

Bereits seit Anfang April ist der Western Water Park in Magaluf geöffnet. Derzeit kann mittwochs bis samstags von 10 bis 17 Uhr gerutscht werden. Im Mai kommt der Dienstag hinzu, ab Juni ist der Park durchgehend geöffnet und ab Juli eine Stunde länger bis 18 Uhr.

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Der Eintritt kostet 38 Euro für alle Personen ab elf Jahren. Beim Online-Kauf gibt es 2 Euro Nachlass. Weitere Rabatte gibt es für Kinder (5 bis 10 Jahre, 30 Euro), Kleinkinder (3 bis 4 Jahre, 17 Euro) sowie Senioren ab 65 Jahren (30 Euro). Ein Parkplatz, eine Sonnenliege oder ein Schließfach kosten je 8 Euro zusätzlich. Für 20 Euro gibt es einen Fast Pass, mit dem man Warteschlangen umgehen kann. Bis auf wenige Rutschen zu Stoßzeiten ist der eigentlich nicht nötig.

Der Westernpark ist der ideale Ort auf Mallorca für Adrenalinjunkies. Es gibt eine vielfältige Auswahl an großen und kleinen Rutschen. Wenig besucht, weil zu hoch, ist "La bestia", die es auf 32 Meter Höhe bringt. Das Rutschvergnügen gleicht einem Freiflug.

Aqualand

Was für die britischen Urlauber der Westernpark ist, ist für die Deutschen das Aqualand in Arenal. Beide werden von der Cursach-Gruppe geleitet, der unter anderem auch der Megapark gehört. Das Aqualand macht erst am 4. Mai auf. Dann ist direkt montags bis sonntags von 10 bis 17 Uhr geöffnet, ab Juli bis 18 Uhr. Die Preise sind etwas höher: ab elf Jahren 40 Euro, Kind 31 Euro, Kleinkind 18 Euro, Rentner 31 Euro. Es gelten die gleichen Rabatte und Zusatzkosten.

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Die bekannteste Rutsche war bislang die King Cobra, eine knapp 135 Meter lange Reifenrutsche, die in einer Art Halfpipe endet. Wer sie mehrmals hintereinander rutschen möchte, sollte früh da sein oder sich den Fast Pass leisten.

Neu hinzugekommen sind die Rutschen Hurakán und Kukulcàn, die dem Prinzip der King Cobra ähneln. Auf MZ-Anfrage war kein Verantwortlicher des Parks erreichbar, um sich dazu zu äußern. Bei der Saisoneröffnung der Qualitätsinitiative Palma Beach sprach Miki Ferrer davon, dass der Park 8 Millionen Euro in Renovierungsarbeiten gesteckt habe.

Bislang war das Aqualand dem Westernpark in Sachen Rutschen zwar ähnlich, Highlights wie "La bestia" fehlten aber.

Hidropark

Im Norden Mallorcas ist das Angebot schmaler. Lediglich der Hidropark lädt zum Rutschen ein. Der Park ist eher für Familien mit kleinen Kindern geeignet und seit dem 1. April geöffnet. Offen ist montags bis sonntags von 11 bis 17 Uhr, ab Juni ab 10 Uhr und ab Juli bis 18 Uhr.

Im Gegensatz zur Konkurrenz bietet der Hidropark einen Residentenrabatt an. Im Vergleich zum Vollpreis ab elf Jahren in Höhe von knapp 34 Euro zahlt man dann nur noch die Hälfte. Kinder 3 bis 10 Jahre zahlen 25 Euro, mit Residentenrabatt 15 Euro. Der Park bietet auch Dauerkarten an.

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Der Vorteil: Das Parken ist auf dem firmeneigenen Parkplatz kostenlos. Liegen gibt es für 6 Euro pro Tag, Schließfächer für 7 oder 9 Euro je nach Größe. Den Fast Pass gibt es nur in den Sommermonaten Juli und August.