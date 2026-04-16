Delfine, Buchten, Höhlenabenteuer: Das bieten die Bootsausflüge ab Cala Ratjada

Cala Ratjada im Nordosten von Mallorca gilt als einer der wichtigsten Ausgangspunkte für Bootsausflüge entlang der Ostküste. Vom Hafen des lebhaften Ferienortes aus starten zahlreiche geführte Touren, die Urlauber zu abgelegenen Buchten, ins Naturschutzgebiet Llevant oder zu besonderen Naturerlebnissen auf dem Meer bringen. Ein Überblick:

Ausgangspunkt am Hafen

Die meisten organisierten Bootstouren beginnen direkt im Hafen. Von hier aus führen die Routen in Richtung Norden entlang der zerklüfteten Küste mit bekannten Stränden wie Cala Agulla, Cala Mesquida oder Cala Torta. Aber auch in südlicher Richtung entlang der Ostküste in Richtung Cala Millor sind mehrere Fahrten buchbar. Die Dauer variiert von knapp zweistündigen Fahrten bis hin zu Tagesausflügen.

Von entspannt bis abenteuerlich

Das Angebot ist breit gefächert und richtet sich an unterschiedliche Zielgruppen:

Klassische Küstentouren: Fahrten mit Glasbodenbooten ermöglichen Einblicke in die Unterwasserwelt entlang der Ostküste. Die günstigste Fahrt ist die Tour mit dem Glass Bottom Catamaran. Sie dauert zwei bis zweieinhalb Stunden und kostet rund 15 Euro pro Person. In der Hochsaison fährt das Schiff mehrmals am Tag ab. Theoretisch sind Katamarane dafür bekannt, die Wellenbewegungen des Wassers abzufedern und daher auch für Passagiere geeignet, die Gefahr laufen, schnell seekrank zu werden. Wer sich selbst dazu zählt, sollte bei allzu hohem Wellengang allerdings besser an Land bleiben und die Tour im eigenen Interesse auf einen Tag verschieben, an dem das Meer ruhiger ist. Auch längere Touren mit dem Glasbodenkatamaran sind möglich.

Bade- und Familientouren: Wer nicht nur schauen, sondern auch planschen will, der kann sich für einen Bootsausflug mit kurzem Stopp zum Schwimmen anmelden. Das Coral Boat zum Beispiel bietet während einer rund dreistündigen Küstenfahrt Badepausen, bei denen die ganze Familie auf ihre Kosten kommt. Wasserrutsche vom Schiff ins Meer inklusive. Fahrkarten sind ab 18 Euro zu haben.

Sonnenuntergangsfahrten: Am Abend starten spezielle Touren mit Blick auf den Sonnenuntergang. Sie eigenen sich besonders für Romantiker und versprechen unvergessliche Eindrücke. Teilweise sind auch Snacks und Getränke im Preis inbegriffen. Kosten: ab 16 Euro.

Delfinbeobachtung: Ein interessantes Erlebnis bietet auch die Delfin-Tour. Frühmorgens um 6 Uhr geht es mit dem Schiff aufs Meer, um dort die Tiere in ihrem natürlichen Lebensraum zu beobachten. Meist spüren die Bootsführer die Tiere in der Nähe von Fischerbooten auf, wo die Delfine sich Futter erhoffen. Ob diese Praktik besonders tierfreundlich ist, ist umstritten. 80 Euro kostet die Fahr pro Passagier, aber: Sollten keine Delfine gesichtet werden, bekommen die Kunden ihr Geld zurück. Für 65 Euro kann man die Tiere statt von einem größeren Schiff aus auch von einem kleinen Schnellboot beobachten.

Aenteuer- und Aktivtouren: Ebenfalls mit einem Schnellboot geht es auch für die Schnorchelausflüge zum Parc de Llevant hinaus aufs Meer. Vor den unbebauten Küsten des Naturschutzgebiets können die Teilnehmer im klaren Wasser die Unterwasserwelt beobachten. Wer mehr erleben will, kann zudem Höhlentouren buchen, bei denen Unterwasserhöhlen an der Küste angesteuert werden. Je nach Aktivität und Dauer variieren die Preise.

Wo buchen?

Tickets für die Ausflüge können bei verschiedenen Anbietern online gekauft werden (zum Beispiel bei calaratjadaexpress.com, excursions-lamallorca.com, sunbonoo.com oder getyourguide.com), oder aber an den Verkaufsstellen nahe des Hafens.