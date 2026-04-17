Ryanair-Maschine aus Nürnberg gerät nach Landung am Flughafen Mallorca in Brand
Der Vorfall ereignete sich am Freitagmorgen (17.4.)
Ein Flugzeug der irischen Fluggesellschaft Ryanair hat am Freitagmorgen (17.4.) kurz nach der Landung am Flughafen Mallorca Feuer gefangen. Die Maschine war aus Nürnberg gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr von Palma und des Flughafens Son Sant Joan löschten die Flammen.
Der Vorfall ereignete sich gegen 10 Uhr. Aus dem Flugzeug wurde dem Kontrollturm gemeldet, dass an Bord der Feueralarm ausgelöst worden sei. Daraufhin wurde das für solche Fälle vorgesehene Protokoll aktiviert.
Die Maschine parkte in einem abgelegenen Bereich des Flughafens. Während die Feuerwehr im Einsatz war, wurde der Flieger evakuiert. Die Löscharbeiten dauerten etwa eine halbe Stunde. Gegen 10.30 Uhr war das Feuer vollständig gelöscht. Zu den Ursachen des Brandes ist bislang noch nichts bekannt.
Als der Brand ein Fehlalarm war
Bereits in der Nacht zum 5. Juli vergangenen Jahres war ein anderes Ryanair-Flugzeug wegen eines Feueralarms evakuiert worden. Damals stellte sich der Alarm als Fehlfunktion heraus. Bei der überstürzten Evakuierung wurden 18 Menschen verletzt, die meisten von ihnen leicht. Später wurde festgestellt, dass es keinen Brand gegeben hatte, sondern ein Fehler beim Auslösen der Feuerlöscheinrichtung vorlag.
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