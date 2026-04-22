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Wichtige Änderung bei Mallorca-Airline: Ryanair schließt Check-in und Gepäckabgabe künftig früher

Reisende müssen ihre Koffer künftig 20 Minuten früher abgeben. Die Fluggesellschaft will ihnen so mehr Zeit für Sicherheits- und Passkontrollen geben

Passagiere stehen am Gepäckschalter von Ryanair in der Schlange.

Passagiere stehen am Gepäckschalter von Ryanair in der Schlange. / B. Ramon

Simone Werner

Simone Werner

Alle, die regelmäßig mit der Billigfluglinie Ryanair nach Mallorca oder von der Insel zurück in die Heimat reisen, sollten wissen: Ab dem 10. November verschärft die Airline die Fristen für den Check-in und die Gepäckabgabe an verschiedenen Flughafen. Wie die Fluggesellschaft am Mittwoch (22.4.), mitteilte, schließen beide Services künftig bereits 60 Minuten vor dem planmäßigen Abflug statt wie bisher 40 Minuten vorher.

Nach Angaben von Ryanair soll die Änderung Passagieren mehr Zeit geben, die Sicherheitskontrollen und Passkontrollen an den Flughäfen zu passieren. Dadurch solle die Zahl der Fluggäste sinken, die ihren Flug wegen langer Warteschlangen verpassen.

Parallel dazu baut die Airline wie berichtet ihr Netz an Selbstbedienungsschaltern für die Gepäckaufgabe aus. Diese Kioske sollen ab Oktober an mehr als 95 Prozent der von Ryanair genutzten Flughäfen verfügbar sein. Über die Ryanair-App können Reisende dort ihr Gepäck einchecken und Kofferanhänger selbst ausdrucken. Das soll die Gepäckabgabe beschleunigen und Wartezeiten verkürzen. Ein Erklärvideo zur Funktionsweise des neuen Systems finden Sie hier:

Das Video wurde am Flughafen von Cork (Irland) aufgenommen. Das Prinzip ist allerdings dasselbe wie in Palma: Man muss auf jeden Fall die Ryanair-App auf dem Smartphone installiert haben, sonst geht nichts.

So sehen die sogenannten Kioske am Flughafen von Palma aus.

So sehen die sogenannten Kioske am Flughafen von Palma aus. / Maria Kaupert

Neue Regelung soll Abläufe verbessern

Von der neuen Check-in- und Gepäckaufgabe-Regelung betroffen sind laut Ryanair rund 20 Prozent der Kunden, die Gepäck aufgeben. Die übrigen 80 Prozent, die ohne aufgegebenes Gepäck reisen, sollen weiterhin online einchecken und am Flughafen direkt zur Sicherheitskontrolle und zum Gate gehen können.

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Ryanair-Marketingchef Dara Brady erklärte, die frühere Schließung von Check-in und Gepäckabgabe solle vor allem in Zeiten mit hohem Passagieraufkommen helfen, Verspätungen und verpasste Flüge zu vermeiden.

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