Seit Stunden ohne Infos und ohne Essen: Knapp 50 Rentner hängen am Flughafen Mallorca fest

Ärgerlicher Reisetag für eine Gruppe Senioren aus dem nordspanischen León: Acht Tage hatten die Rentner im Rahmen des Reiseprogramms Imserso in einem Hotel in Arenal verbracht. Am Donnerstag (23.4.) um 10 Uhr sollte es zurück in die Heimat gehen. Doch am Airport ging nichts.

„Um zehn Uhr morgens sollten wir mit dem Iberia-Flug nach León zurückfliegen und damit unsere acht Urlaubstage auf Mallorca beenden“, erklärt María José Prada, ein Mitglied der Reisegruppe, am Donnerstagnachmittag. „Doch als es so aussah, als würden wir nach dem Boarding starten, wurde uns mitgeteilt, dass ein Problem mit dem Fahrwerk des Flugzeugs festgestellt worden sei. Man schickte uns zurück ins Terminal und gab uns auch das gesamte Gepäck zurück, das wir zuvor aufgegeben hatten“, berichtet sie.

Keine Infos, kein Essen

Seither habe man weder von der Airline Iberia noch von der zuständigen Reiseagentur Mundicolor etwas gehört. „Wir warten darauf, dass man uns Neuigkeiten gibt oder uns wenigstens einen Essensgutschein anbietet, denn wir sind Rentner und haben seit dem frühen Morgen nichts gegessen“, beklagt sie.

Bleibt zu hoffen, dass es ihnen nicht wie den 140 deutschen Urlaubern ergeht, die im Juni 2023 ganze 36 Stunden am Flughafen ausharren mussten, bevor es zurück in die Heimat ging.

Abonnieren, um zu lesen