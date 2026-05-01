Mehr einpacken für den Mallorca-Urlaub: Condor erweitert Gepäckgrenzen
Ab Freitag (1.5.) gelten neue Maße für das Handgepäck, gefolgt von angepassten Regeln für Aufgabegepäck ab Mai 2027
Die Mallorca-Airline Condor führt neue Gepäckregeln ein. Ab Freitag (1.5.) gilt für Handgepäck ein einheitlicher Größenstandard von 55 x 40 x 23 Zentimetern. Die kleine Tasche, die in jedem Tarif enthalten ist, darf künftig 40 x 30 x 15 Zentimeter groß sein. Dies teilte die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung mit.
Ein Jahr später, ab dem 1. Mai 2027, passt die Airline auch die Regeln für das Aufgabegepäck an. In der Economy Class ist in den entsprechenden Tarifen dann ein Gepäckstück mit 23 Kilogramm enthalten. Bisher lag die Grenze bei 20 Kilogramm. In der Premium Economy Class steigt das erlaubte Gewicht für ein Gepäckstück von 25 auf 32 Kilogramm. In der Business Class umfasst das Freigepäck künftig zwei Gepäckstücke à 32 Kilogramm; bislang waren es 30 Kilogramm pro Person.
Für alle Condor-Strecken gültig
Die neuen Gepäckregeln sollem für alle Ziele im Condor-Streckennetz gelten. Condor ersetzt damit die bisherigen zielabhängigen Bestimmungen durch streckenunabhängige Standards.
Christian Schmitt, COO von Condor, begründet die Umstellung mit der Entwicklung der Airline vom Ferienflieger hin zu einer Netzwerkairline mit eigenem City-Netz und internationalen Partnerairlines. Die Angleichung der Gepäckrichtlinien an internationale Standards sei „der nächste logische Schritt“. Durch die neuen Regeln solle es insbesondere bei Umsteigeverbindungen weniger unterschiedliche Vorgaben geben.
Die wichtigsten Änderungen:
Ab 1. Mai 2026:
Handgepäck: 55 x 40 x 23 Zentimeter
Kleine Tasche: 40 x 30 x 15 Zentimeter
Ab 1. Mai 2027:
Economy Class: 1 x 23 Kilogramm statt bisher 20 Kilogramm
Premium Economy Class: 1 x 32 Kilogramm statt bisher 25 Kilogramm
Business Class: 2 x 32 Kilogramm statt bisher 30 Kilogramm
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