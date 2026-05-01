Mehr einpacken für den Mallorca-Urlaub: Condor erweitert Gepäckgrenzen

Die Mallorca-Airline Condor führt neue Gepäckregeln ein. Ab Freitag (1.5.) gilt für Handgepäck ein einheitlicher Größenstandard von 55 x 40 x 23 Zentimetern. Die kleine Tasche, die in jedem Tarif enthalten ist, darf künftig 40 x 30 x 15 Zentimeter groß sein. Dies teilte die Fluggesellschaft in einer Pressemitteilung mit.

Ein Jahr später, ab dem 1. Mai 2027, passt die Airline auch die Regeln für das Aufgabegepäck an. In der Economy Class ist in den entsprechenden Tarifen dann ein Gepäckstück mit 23 Kilogramm enthalten. Bisher lag die Grenze bei 20 Kilogramm. In der Premium Economy Class steigt das erlaubte Gewicht für ein Gepäckstück von 25 auf 32 Kilogramm. In der Business Class umfasst das Freigepäck künftig zwei Gepäckstücke à 32 Kilogramm; bislang waren es 30 Kilogramm pro Person.

Für alle Condor-Strecken gültig

Die neuen Gepäckregeln sollem für alle Ziele im Condor-Streckennetz gelten. Condor ersetzt damit die bisherigen zielabhängigen Bestimmungen durch streckenunabhängige Standards.

Christian Schmitt, COO von Condor, begründet die Umstellung mit der Entwicklung der Airline vom Ferienflieger hin zu einer Netzwerkairline mit eigenem City-Netz und internationalen Partnerairlines. Die Angleichung der Gepäckrichtlinien an internationale Standards sei „der nächste logische Schritt“. Durch die neuen Regeln solle es insbesondere bei Umsteigeverbindungen weniger unterschiedliche Vorgaben geben.

Die wichtigsten Änderungen:

Ab 1. Mai 2026:

Handgepäck: 55 x 40 x 23 Zentimeter

Kleine Tasche: 40 x 30 x 15 Zentimeter

Ab 1. Mai 2027:

Economy Class: 1 x 23 Kilogramm statt bisher 20 Kilogramm

Premium Economy Class: 1 x 32 Kilogramm statt bisher 25 Kilogramm

Business Class: 2 x 32 Kilogramm statt bisher 30 Kilogramm