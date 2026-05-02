Notlandung in Palma: Ryanair-Flugzeug meldet möglichen Brand an Bord

Eine Ryanair-Maschine aus Madrid hat am Samstag (2.5.) am Flughafen Palma kurz vor der Landung einen Notfall gemeldet.Wie die Fluglotsen auf ihrem offiziellen X-Account mitteilten, war der Auslöser offenbar ein möglicher Brand an Bord.

Die Notlandung konnten auch die Sprecher des Flughafenbetreibers Aena bestätigen. Was genau an Bord passierte ist derzeit noch unklar.

Wie lief die Notlandung ab

Die Maschine erhielt Vorrang bei der Landung auf den Abschnitt 06L der westlichen der beiden parallelen Start- und Landebahnen von Son Sant Joan. Die Fluglotsen verkürzten den Anflug, während der übrige Flugverkehr zurückgehalten oder in Warteschleifen geschickt wurde. Kurz zuvor landete noch eine Ambulanzmaschine, ohne den Einsatz zu beeinträchtigen.

Das Flugzeug aus Madrid landete schließlich ohne Zwischenfälle und verließ die Landebahn. Anschließend überprüften die Rettungsdienste des Flughafens in Abstimmung mit dem Kontrollturm die Maschine und die Piste.

Nachdem die Notlage beendet und die Landebahn kontrolliert worden war, wurde der normale Betrieb wieder aufgenommen. Die Fluglotsen ordneten daraufhin die Anflugsequenz neu und leiteten den wartenden Verkehr wieder nach Palma.