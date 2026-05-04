Diese Linien der Überlandbusse im Norden und Westen Mallorcas sind seit Freitag wieder in Betrieb

Wer mit Mallorcas Überlandbussen (TIB) öfter in der Gegend rund um Alcúdia oder auch im Westen unterwegs ist, sollte wissen: Am Freitag (1.5.) wurden mehrere Linien wieder aufgenommen. Damit wird das Angebot an Bussen, wie jedes Jahr zu Saisonbeginn, erweitert:

Linie 323 - Alcanada / Es Mal Pas: Im Norden der Insel nimmt die Linie 323 nach Alcanada den Betrieb wieder auf. Sie verbindet Alcanada mit Es Mal Pas mit einem Bus pro Stunde, der jeweils zur vollen Stunde fährt. Erste Abfahrt ab Alcanada ist um 8 Uhr, die letzte um 21 Uhr. In die Gegenrichtung geht es erstmals um 8.30 Uhr und bis 21.30 Uhr. Diese Linie, die bis Ende Oktober in Betrieb sein wird, hält etwa auch am Fährterminal nahe dem Ortskern von Alcúdia und in Es Mal Pas. Weitere Informationen zu der Linie finden Sie hier.

Linie 325 - Alcúdia / Artà / Cala Ratjada: Auch die Linie 325, die die Bucht von Alcúdia mit Artà und Cala Ratjada verbindet, verkehrt nun wieder. Die Busse fahren einmal pro Stunde. Erste Abfahrt in Alcúdia ist um 8.20 Uhr, die letzte um 20.10 Uhr. Erste Abfahrt in Cala Ratjada ist um 9.45 Uhr, die letzte um 21.35 Uhr. Mehr Informationen zu der Linie finden Sie hier.

Linie 327 - Alcúdia / Estany Petit: Diese Linie verstärkt den Service zwischen Alcúdia, dem Hafen und dem Strand. Die Busse verkehren zwischen 7.40 Uhr und 23.25 Uhr etwa alle 40 Minuten. Mehr Informationen zu der Linie finden Sie hier.

Linie 131 - Santa Ponça / Banyalbufar: Auch diese Buslinie, die im Westen die Gemeinde Calvià mit der Serra de Tramuntana verbindet, hat ihren Betrieb am Freitag (1.5.) wieder aufgenommen. Die Busse halten in Santa Ponça, Peguera, Camp de Mar, Andratx, Estellencs, Banyalbufar und La Granja. Sie fahren aus beiden Richtungen jeweils nur zweimal pro Tag, von Santa Ponça aus um 10.15 Uhr und 14.25 Uhr, von La Granja in die Gegenrichtung um 11.50 Uhr und um 16 Uhr. Mehr Informationen zu der Linie finden Sie hier.

Alle Informationen zu den einzelnen Linien finden Sie hier. /sw