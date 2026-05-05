Blaue Flaggen 2026: Das sind die "besten" Strände Mallorcas
Insgesamt 22 Strände auf Mallorca erhalten die begehrte Auszeichnung für ihre herausragende Wasserqualität, Sicherheit und Serviceleistungen
Mallorca wird in diesem Sommer 22 Strände mit Blauer Flagge haben. Mit der Auszeichnung würdigt der Verbraucherschutzbund ADEAC die Wasserqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, das Umweltmanagement und die Serviceleistungen der Strände. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr Cala Major in Palma und Es Port-Es Dolç in Ses Salines.
Die diesjährige Liste umfasst Strände in elf Gemeinden Mallorcas: Alcúdia, Andratx, Felanitx, Muro, Palma, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Ses Salines und Son Servera.
Muro und Alcúdia erhalten besondere Erwähnungen
Neben den an Strände vergebenen Auszeichnungen erscheint Mallorca auch im Bereich der besonderen Erwähnungen. Muro wurde für seine Rettungsschwimmerdienste ausgezeichnet, während Alcúdia eine Erwähnung für Barrierefreiheit und Betreuung von Menschen mit Behinderung erhielt.
Diese Erwähnungen werden an Gemeinden mit Blauer Flagge vergeben, die sich in bestimmten Bereichen besonders engagieren, etwa bei Sicherheit, Barrierefreiheit oder Strandmanagement.
Bedingte Aussagekraft
Dass ein Strand nicht in dieser Liste auftaucht, erlaubt nur bedingt Rückschlüsse: Die Blaue Flagge muss von den Gemeinden beantragt werden, und nicht alle tun dies – nicht zuletzt, weil die Beantragung kostenpflichtig ist.
Mallorcas bekanntester Naturstrand Es Trenc (Gemeinde Campos) etwa ist flaggenlos. Auch die Großgemeinde Calvià ist mit ihren zahlreichen touristischen Stränden im Südwesten von Mallorca seit einigen Jahren nicht mehr vertreten.
Das sind die Gemeinden und Strände mit Blauer Flagge auf Mallorca
Alcúdia
Alcúdia
Andratx
Sant Elm
Felanitx
Cala Marçal
Cala Sa Nau
Porto Colom / Platja S’Arenal
Muro
Muro
Palma
Cala Estancia
Cala Major
Ciutat Jardí
Pollença
Cala Barques
Cala Molins
Formentor
Sant Llorenç des Cardassar
Cala Millor / Cala Nau
Sa Coma
Santa Margalida
Can Picafort
Son Bauló
Son Serra
Santanyí
Cala Mondragó / Sa Font de n’Alís
S’Amarador
Ses Salines
Es Port-Es Dolç
Son Servera
Cala Millor
Es Ribell
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