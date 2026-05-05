Blaue Flaggen 2026: Das sind die "besten" Strände Mallorcas

Mallorca wird in diesem Sommer 22 Strände mit Blauer Flagge haben. Mit der Auszeichnung würdigt der Verbraucherschutzbund ADEAC die Wasserqualität, Sicherheit, Barrierefreiheit, das Umweltmanagement und die Serviceleistungen der Strände. Neu hinzugekommen sind in diesem Jahr Cala Major in Palma und Es Port-Es Dolç in Ses Salines.

Die diesjährige Liste umfasst Strände in elf Gemeinden Mallorcas: Alcúdia, Andratx, Felanitx, Muro, Palma, Pollença, Sant Llorenç des Cardassar, Santa Margalida, Santanyí, Ses Salines und Son Servera.

Muro und Alcúdia erhalten besondere Erwähnungen

Neben den an Strände vergebenen Auszeichnungen erscheint Mallorca auch im Bereich der besonderen Erwähnungen. Muro wurde für seine Rettungsschwimmerdienste ausgezeichnet, während Alcúdia eine Erwähnung für Barrierefreiheit und Betreuung von Menschen mit Behinderung erhielt.

Diese Erwähnungen werden an Gemeinden mit Blauer Flagge vergeben, die sich in bestimmten Bereichen besonders engagieren, etwa bei Sicherheit, Barrierefreiheit oder Strandmanagement.

Bedingte Aussagekraft

Dass ein Strand nicht in dieser Liste auftaucht, erlaubt nur bedingt Rückschlüsse: Die Blaue Flagge muss von den Gemeinden beantragt werden, und nicht alle tun dies – nicht zuletzt, weil die Beantragung kostenpflichtig ist.

Mallorcas bekanntester Naturstrand Es Trenc (Gemeinde Campos) etwa ist flaggenlos. Auch die Großgemeinde Calvià ist mit ihren zahlreichen touristischen Stränden im Südwesten von Mallorca seit einigen Jahren nicht mehr vertreten.

Das sind die Gemeinden und Strände mit Blauer Flagge auf Mallorca

Alcúdia

Alcúdia

Andratx

Sant Elm

Felanitx

Cala Marçal

Cala Sa Nau

Porto Colom / Platja S’Arenal

Muro

Muro

Palma

Cala Estancia

Cala Major

Ciutat Jardí

Pollença

Cala Barques

Cala Molins

Formentor

Sant Llorenç des Cardassar

Cala Millor / Cala Nau

Sa Coma

Santa Margalida

Can Picafort

Son Bauló

Son Serra

Santanyí

Cala Mondragó / Sa Font de n’Alís

S’Amarador

Ses Salines

Es Port-Es Dolç

Son Servera

Cala Millor

Es Ribell