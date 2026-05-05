Mehr Komfort, mehr Sicherheit: Llucmajor startet in die neue Strandsaison
Mit neuen Liegen, barrierefreien Zugängen, Sportangeboten und verstärktem Rettungsdienst will die Gemeinde ihre Küste moderner, sicherer und nachhaltiger machen
Die Gemeinde Llucmajor hat am Freitag (1.5.) die Badesaison eröffnet. Im vergangenen Jahr war es zu Verzögerungen bei der Bewirtschaftung der Strände gekommen war, was zu Kritik aus der Tourismusbranche gekommen war. Nun steht ein neuer Betreibervertrag, der für die Jahre 2026 bis 2029 die Qualität, Sicherheit und Nachhaltigkeit an der Küste stärken soll.
Am Strand von Arenal stehen ab diesem Sommer 288 Liegen und 144 Sonnenschirme in den Badezonen sowie Duschen, Fußduschen und Servicemodule zur Verfügung. Für Menschen mit eingeschränkter Mobilität werden angepasste Stege und Plattformen eingerichtet, um den Zugang zum Meer zu erleichtern. Auch das Freizeitangebot wird ausgebaut. Vorgesehen sind Anlagen für Beachvolleyball und Beachfußball sowie Wassersportangebote wie Tretboote und Stand-up-Paddling. Ein ausgeschilderter Einfahrtskanal soll zudem die Nutzung der stark frequentierten Bereiche durch Badegäste und Boote ordnen.
Nachhaltigkeit und Sicherheit
Im Bereich Nachhaltigkeit setzt Llucmajor unter anderem auf die Ausgabe von 5.000 Einweg-Aschenbechern, um die Verschmutzung durch Zigarettenstummel zu verringern. Außerdem wird ein Strandkiosk eingerichtet, der vollständig mit Solarenergie über Photovoltaikmodule betrieben wird. Für die Sicherheit sind sechs Rettungsschwimmer vorgesehen, die an den Stränden von Arenal und Cala Pi eingesetzt werden.
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