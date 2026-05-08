Mallorca vor dem Feiertags-Marathon: So wappnet sich Cala Ratjada vor Saufurlaubern

In Deutschland stehen die drei langen Wochenenden bevor, die jedes Jahr für besonders viele Partyurlauber auf Mallorca sorgen: Am 14. Mai ist Christi Himmelfahrt, am 25. Mai ist Pfingsten und am 4. Juni Fronleichnam. Obwohl all diese Feierlichkeiten auf Mallorca selbst nicht mit freien Tagen einhergehen, sind die Daten zumindest bei den touristischen Akteuren in den Party-Hochburgen der Insel rot im Kalender angestrichen. Denn viele Deutsche nutzen die Brückenwochenenden für einen Kurztrip auf die Insel.

Immer wieder Eklats

Während an diesen Daten in Palma traditionell vor allem der Ballermann einen deutlichen Zuwachs an trinkfreudigen Urlaubern erfährt, prägen diese Wochenenden auch in Cala Ratjada das Ortsbild. Wo zuvor vor allem ruhige Familien- und Aktivurlauber den milden Frühling genießen, ziehen erfahrungsgemäß gerade dann grölende deutsche Männertrupps durch die Straßen, oft in einheitliche T-Shirts oder schrillen Verkleidungen. Immer wieder gab es in den vergangenen Jahren Eklats, von Nacktbadern im öffentlichen Brunnen über lautstarke Pöbler am Naturstrand Cala Agulla oder dem Stadtstrand Son Moll.

Um größere Vorkommnisse zu unterbinden, werden die Strände bereits seit Anfang des Monats wieder verstärkt von den örtlichen Sicherheitskräften überprüft. Wie das zuständige Rathaus von Capdepera in den sozialen Netzwerken mitteilte, ist bereits seit dem 1. Mai wieder eine spezielle Strandeinheit der Ortspolizei im Einsatz. Vier Beamte werden bis zum 31. Oktober für Sicherheit, Prävention und die Betreuung von Einwohnern und Besuchern in allen Küstenzonen der Gemeinde sorgen und dabei "die Nähe zu den Bürgern sowie die schnelle Reaktion bei jeglichen Vorfällen verstärken", heißt es in dem Rathaus-Text.

Spezialeinheit für die Bürgersicherheit

"Der Beginn der Tourismussaison bedeutet, die Präsenz und Betreuung in den Küstenzonen zu verstärken. Die Strandeinheit ist ein zentrales Instrument, um das Zusammenleben zu gewährleisten und einen bürgernahen und effizienten Service anzubieten", so die Bürgermeisterin Núria Garcia, die sich ebenfalls darüber bewusst ist, dass die folgenden Wochenenden wieder einmal besonders viele Trinkfreunde anziehen dürften.

„Eine spezifische Einheit zu haben, ermöglicht es uns, schneller und wirksamer zu handeln. Die Beamten kennen das Gebiet und die Bedürfnisse der Bürgerinnen und Bürger gut", betonte auch der Stadtrat für Bürgersicherheit, Manuel Filgueiras.

Rosige Aussichten

Obwohl die Urlaubssaison natürlich erst nach den langen Wochenenden so richtig startet, und dem Küstenort im Frühsommer auch noch diverse Mannschafts- und Abi-Fahrten aus Deutschland bevorstehen: So schlimm wie um Pfingsten, Christi-Himmelfahrt und Fronleichnam wird es voraussichtlich dann nicht mehr werden. Im Hochsommer, zur Ferienzeit in Deutschland, dürften dann wieder die Familienurlauber die Überhand haben - und die Partygäste fallen nicht mehr so stark ins Gewicht.

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