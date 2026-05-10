Pilot konnte Flieger nicht mehr lenken: Was Air Europa zu der Panne am Flughafen Mallorca sagt
Zu dem Vorfall kam es am Freitagabend. Fünf andere Flüge mussten auf die Nachbarinseln umgeleitet werden
Ein Vogelschlag hat am Freitagabend (8.5.) zu einer Panne am Flughafen Mallorca geführt. Ein Flugzeug der mallorquinischer Fluggesellschaft Air Europa blockierte 45 Minuten lang eine Landebahn und sorgte dafür, dass fünf weitere Flieger umgeleitet werden mussten. Nun äußerte sich die Airline zu dem Vorfall.
Air Europa widersprach den ursprünglichen Medienberichten, dass das Flugzeug durch den Vogelschlag einen Reifen verloren hätte. Das Tier sei zwar durchaus mit dem Fahrwerk kollidiert, die Reifen blieben dadurch aber intakt.
Pilot habe richtig gehandelt
Jedoch sei durch den Zusammenstoß die Lenkung ausgefallen. Nach dem Aufsetzen auf der Landebahn bemerkte der Pilot, dass das Flugzeug nicht mehr reagierte. Er entschied sich für eine Vollbremsung, die dazu führte, dass sich das Flugzeug um 90 Grad drehte und mitten auf der Landebahn Nord zum Stillstand kam.
Die Fluggesellschaft hebt hervor, dass der Pilot ausgezeichnet mit der Situation umgegangen sei. Personen verletzten sich dabei nicht, auch das Flugzeug erlitt keine weiteren Schäden. Derzeit wird die Maschine im Hangar untersucht, um die durch den Vogelschlag verursachten Fehler zu finden.
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