Statt in Dortmund plötzlich in Münster/Osnabrück gelandet: Kurioses Ende eines Mallorca-Urlaubs mit Condor

Da haben die Passagiere des Condor-Fluges 1561 von Palma nach Dortmund am Montag (11.5.) ganz schön verdutzt aus der Wäsche geguckt. Ihr Flieger von Son Sant Joan ins östliche Ruhrgebiet wurde spontan ein Stückchen weiter nach Norden umgeleitet auf den Flughafen Münster/Osnabrück. Darüber berichtete zuerst die Lokalzeitung "Westfälischer Anzeiger". Eine Condor-Sprecherin bestätigte den Vorfall inzwischen gegenüber der MZ.

Nach Angaben des Blattes war die Maschine ohne weitere Erklärung statt in Dortmund im Münsterland gelandet. Ein Passagier hatte sich bei der Lokalzeitung gemeldet.

Die Erklärung von Condor

Eine Sprecherin von Condor schrieb der MZ: "Der Flug DE1561 von Palma nach Dortmund wurde gestern aus operativen Gründen außerplanmäßig nach Münster/Osnabrück umgeleitet. Das Flugzeug landete ohne besondere Vorkommnisse regulär am Flughafen Münster/Osnabrück. Für die Weiterreise der Gäste nach Dortmund standen vor Ort entsprechende Busse zur Verfügung. Condor entschuldigt sich bei ihren Gästen für die dadurch entstandenen Unannehmlichkeiten."

Zunächst war nicht klar, was mit operativen Gründen gemeint sein könnte. Offenbar wurde der Flieger nicht am Flughafen von Münster/Osnabrück benötigt, denn wie die Zeitung "Westfälischer Anzeiger" berichtet, flog das Flugzeug nach der Landung ohne Passagiere weiter nach Dortmund, um von dort aus wieder nach Palma abzuheben.